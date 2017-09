Zorgklinieken klonteren samen

Ver­bou­wings­con­tai­ner voor de deur? Kassa voor de gemeente!

6:00 Tijdelijk een container of wc-unit voor de deur vanwege een verhuizing of grote verbouwing? In veel gemeenten betalen huizenbezitters de hoofdprijs. Nijmegen spant helemaal de kroon. Die gemeente schotelt zijn inwoners een rekening voor van 463 euro.