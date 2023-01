Zorgen over bloedende groothandel Makro: ‘Het is een winkel van gisteren’

Danny verkoopt de allergoed­koop­ste benzine van heel Nederland

Het is maar een stipje op de landkaart, maar heel Nederland weet nu dat je in Kapellebrug het goedkoopst kan tanken. Tankpasleverancier MultiTankcard rekende uit dat benzinerijders - gemeten over het hele jaar - het voordeligst uit waren bij de Gebroeders Mangnus. ,,Ik hoef er niet veel aan te verdienen.”

29 december