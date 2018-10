Zo willen werkgevers de baankansen van werkzoekenden vergroten

Je zal maar treinmachinist zijn en net te horen hebben gekregen dat je baas, de NS, gaat experimenteren met zelfrijdende treinen. En dan? Geen reden voor paniek, zeggen de werkgevers.

,,Als machinist heb je bepaalde kwaliteiten die in andere functies net zo nuttig en bruikbaar kunnen zijn”, vertelt Hendrik Noten van de AWVN, de belangenclub van werkgevers. Dit gaat niet alleen op voor machinisten, maar ook voor bijvoorbeeld receptionisten of taxichauffeurs.

Om werkenden - en natuurlijk werkgevers - beter voor te bereiden op alle (technologische) veranderingen op de arbeidsmarkt, is de werkgeversclub met het UWV en Deloitte bezig om een zogeheten competentiepaspoort voor alle werkenden te ontwikkelen. Een soort LinkedIn, maar dan net uitgebreider en meer toegespitst op iemands persoonlijke situatie.

Voorstellen

Het nieuw te lanceren platform is een van de tien voorstellen die AWVN vandaag presenteren tijdens hun jaarlijkse congres. De twee belangrijkste gedachten achter die plannen: de toekomstige arbeidsmarkt werkt het best als alle werkenden een fundament hebben dat hen zekerheid biedt. En succes op de arbeidsmarkt hangt af van wat iemand kan, méér dan van iemands diploma of functietitel.

Het zijn niet alleen maar plannen die ergens in de verre toekomst werkelijkheid moeten worden. AWVN is samen met het UWV en Deloitte al bezig met het opzetten van competentiepaspoort. De afgelopen maanden hebben data-analisten van Deloitte een uitgebreide scan gemaakt van ruim driehonderd verschillende functieprofielen.

Daarin zijn kortweg alle basistaken en vaardigheden die je maar kunt bedenken uitgeplozen en verwerkt in een programma. Alle data is vervolgens gekoppeld en gelinkt aan profielen van (anonieme) werkzoekenden en vacatures.

De eerste resultaten zijn positief, vertelt Noten van de AWVN. ,,We willen de komende tijd kijken of er nog specifieke data ontbreekt en die aanvullen. Daarna is het een kwestie van het systeem verder uitbouwen.''

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm © ANP XTRA

Beoordeling

Na het inloggen op een eigen persoonlijke pagina krijgt een werkzoekende op basis van zijn huidige profiel te zien wat zijn talenten en vaardigheden zijn, en welke functies voor hem of haar geschikt kunnen zijn. Maar ook: welke cursussen en trainingen hij eventueel moet volgen om voor een bepaalde (toekomstige) job in aanmerking te komen. Mogelijk kan hij in de toekomst rechtstreeks reageren op vacatures. Een andere optie is dat leraren, leidinggevenden of collega's hem of haar een beoordeling kunnen geven.

,,Wat iemand kan, is steeds minder af te lezen aan een diploma'', zegt Noten. ,,Met deze tool vergroten we iemands mogelijkheden en geven we hem meer zicht op wat hij of zij kan doen.''

Ook voor de werkgevers zijn de voordelen groot: zij zitten immers te springen om personeel maar lopen mede door de mismatch in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt potentiële nieuwe krachten mis. Mensen reageren bijvoorbeeld niet op vacatures omdat ze denken dat zij niet geschikt zijn voor sommige banen, omdat ze niet aan het profiel van de werkgever voldoen.

Uitwerking

De werkgevers hopen dat op termijn scholen en opleidingsinstituten zich willen aansluiten bij hun initiatief. Wie voor de kosten van het systeem gaat opdraaien, is nog onduidelijk. Ook wordt er nog gewerkt aan regels rondom het waarborgen van de privacy van de werkzoekenden.

Hoewel er nog veel uitgewerkt moet worden, denkt AWVN dat het platform volgend jaar zomer al in de lucht kan zijn. Noten: ,,Dan willen we dat het voor iedereen open en toegankelijk is.''

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, juicht het plan van de werkgevers toe, maar benadrukt dat er meer initiatieven bestaan. Zo zijn er vijf provincies bezig met iets soortgelijks op te zetten ,,Het lijkt mij van groot belang dat we de krachten bundelen en er een nationaal plan van maken.''

Daarnaast is het volgens hem belangrijk om te kijken naar andere landen die hierin al wat verder zijn, zoals Frankrijk en België. ,,Als we dit goed doen, dan zou het een groot succes kunnen worden.''

Werkgevers presenteren een pakket aan maatregelen



Werkgevers lanceerden vandaag een breed pakket maatregelen tijdens het jaarcongres van de werkgeversvereniging. De algemeen directeur van AWVN, Harry van de Kraats vindt dat dit het moment is om de arbeidsmarkt fundamenteel te veranderingen. Tijdens het congres pleit hij onder meer voor de invoering van een ‘competentiepaspoort’, invoering van een ‘WerknaarWerkwet’, sociale zekerheid voor alle werkenden in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en betere pensioenopbouw voor zelfstandigen. Het pakket is doorgerekend en beoordeeld door onderzoeksbureau SEO en blijkt tenminste evenveel op te leveren als het kost.