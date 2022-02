Zo reageert Nederland op de persconferentie van Kuipers: ‘Het land gaat niet voor iedereen open’

reactiestukNederland zette gisteravond een enorme stap in de terugkeer naar het oude normaal. We nemen afscheid van het omstreden coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter, de horeca en de cultuursector mogen straks weer tot diep in de nacht open, het advies om thuis maar vier mensen per dag te ontvangen verdwijnt én het reizen naar het buitenland wordt weer een stuk aantrekkelijker. Hoe reageren Nederlanders op de versoepelingen?

Om te beginnen is de reissector dolblij dat de reisadviezen voor bestemmingen buiten de EU ‘eindelijk’ worden aangepast. ,,De sector heeft daar veel te lang op moeten wachten, dit plan lag er al sinds november vorig jaar”, zegt directeur Frank Oostdam van reisbranche ANVR tegen deze site. Flinke domper op de feestvreugde is dat de testverplichting bij terugkeer naar Nederland, die geldt voor alle reizigers, nog steeds wordt gehandhaafd.

,,Onbegrijpelijk, gelet op de fase waarin wij nu met de pandemie zitten en ook gelet op voorbeelden in het buitenland die alle extra verplichtingen hebben geschrapt”, zegt Oostdam. De testverplichting zorgt er volgens hem voor dat vakantiegangers nog terughoudend blijven. De branche heeft een brandbrief aan minister Kuipers gestuurd met het ‘dringende verzoek’ die testverplichting zo snel mogelijk te laten vervallen.

Volledig scherm Strandwachten wijzen toeristen de weg op het Levante-strand in Benidorm. © ANP

Evenementen

Ook de evenementenbranche reageert met gemengde gevoelens op de versoepelingen voor de sector. Organisatoren zijn blij dat ze weer open mogen, maar hopen dat het 1G-beleid zo snel mogelijk weer wordt afgeschaft. ,,De 1G-regel is disproportioneel en staat haaks op onze unity-gedachte: evenementen en festivals zijn er voor iedereen”, zegt Rosanne Janmaat, COO van evenementenorganisator ID&T Groep, tegen deze site. ,,Wij vragen daarom aan het kabinet: geef ons het vertrouwen en laat de regels voor onze branche zo snel mogelijk permanent los en stop met het testen om te testen. Wij staan in ieder geval te popelen om samen met onze bezoekers, veilig en verantwoord, weer het leven te vieren.”

Het loslaten van het maximum aantal bezoekers is voor de evenementenbranche hard nodig, zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Rotterdam Ahoy. De directeur van Mojo, Ruber Brouwer, zegt tegen het ANP dat hij ‘natuurlijk blij is’, maar dat het ‘lang genoeg geduurd heeft’. Ook Danny Damman, directeur van de Ziggo Dome, is ‘super blij’. ,,Maar het is ook nodig om weer open te gaan, zodat we weer geld kunnen verdienen.”

Wel zetten de organisaties vraagtekens bij het 1G-beleid. ,,Je kunt elkaar in de hele maatschappij ontmoeten en besmetten, dat leidt niet tot grote problemen in ziekenhuizen”, zegt Jansen. ,,Waarom moet je dan wel bij evenementen testen?” Ook Brouwer snapt deze mogelijke maatregel voor alleen hun sector niet. ,,Straks hoef je je nergens voor te laten testen, behalve bij ons. Ik vind dat moeilijk uit te leggen.” Damman heeft een ‘dubbel gevoel’, zegt hij. ,,Enerzijds ben ik heel erg blij met versoepelingen. Maar anderzijds is 1G een enorme drempel. En je mag overal ongetest naar binnen, maar wij zijn weer de enige branche die 1G opgelegd krijgt.”

VNPF-directeur Berend Schans vraagt zich vooral af hoe de grens van vijfhonderd mensen tot stand is gekomen. ,,Nogal willekeurig”, maar met grote gevolgen, vreest Schans. ,,We maken ons zorgen over de vraaguitval die 1G gaat veroorzaken.” Want veel mensen hebben geen zin om zich te laten testen, denkt hij. Volgens Damman is het niet alleen ‘een enorme drempel’ voor bezoekers, maar ook voor personeel. ,,We hebben als we openen zes concerten achter elkaar, moeten we dan zes keer het hele personeel laten testen?”

Volledig scherm © ANP

Cultuur

Het verdwijnen van de 1,5 meter is voor pretparken en dierentuinen de allergrootste zegen, zegt Mascha Taminiau, directeur van Walibi Holland en voorzitter van de Club van Elf, tegen deze site. ,,We mogen eindelijk weer met z’n allen de achtbaan en de draaimolen in, fantastisch. Het zal in het begin een beetje onwerkelijk zijn, maar hier hebben we toch zo lang op gewacht. Eindelijk kunnen de lijnen voor afstand houden uit het park en mogen de schermen terug de opslag in. Laten we hopen dat dat ook zo blijft.”

Voor de bioscopen zijn de versoepelingen ‘fantastisch’, meldt de branchevereniging in een schriftelijke verklaring. ‘Dit betekent een vrijwel volledige openstelling van de beschikbare capaciteit van alle bioscopen en filmtheaters in Nederland, waarbij enkel nog het coronatoegangsbewijs hoeft te worden getoond en gecontroleerd. De bioscopen en filmtheaters bieden het publiek vanaf 18 februari weer alle ruimte op een veilige manier. Als vanouds kan men weer volop genieten van de mooiste films.”

Met de reeks versoepelingen komt Den Haag ‘vrijwel volledig toegemoet’ aan de wensen die de horeca de afgelopen weken heeft aangekaart, meldt Koninklijke Horeca Nederland. ,,KHN is blij dat de levendigheid weer terugkeert in de horeca en dat ondernemers niet langer afhankelijk zijn van directe compensatie van de overheid”, laat de brancheorganisatie in een verklaring weten.

Net als het nachtleven en de evenementensector is KHN uiterst kritisch op de testplicht. ,,Het is onlogisch dat mensen die op stap gaan wel moeten testen voor een clubbezoek, terwijl ze op alle andere plekken zoals thuis, op school en in de collegebanken wel samenkomen zonder restricties. Je treft bovendien een doelgroep waar de testbereidheid laag is, wat betekent dat je daardoor juist illegale feesten nog verder in de hand werkt.”

Belangenvereniging Nachtbelang is het daarmee eens en zegt dat het invoeren van een testbeleid voor grote binnenevenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers veel nachtclubs niet zal helpen. Bezoekers willen zich waarschijnlijk niet laten testen voor een bezoek aan een club, is de vrees.

Kleinere nachtclubs die minder bezoekers ontvangen hoeven in de nieuwe opzet niet te testen. Maar volgens Nachtbelang zijn veel zalen daar niet bij geholpen. ,,Ook poppodia niet, omdat die meer bezoekers nodig hebben om rendabel te zijn.”

Theaters zijn over het algemeen tevreden met de versoepelingen. ,,We zijn heel erg verheugd en opgelucht dat er straks veel meer mag”, laat Jörgen Tjon A Fong, directeur van de Kleine Komedie in Amsterdam, aan het ANP weten. Hij plaatst daarbij wel een kanttekening dat het nodig is om met de staatssecretaris in gesprek te blijven over de staat van de cultuursector. Hij noemt het ‘een moment van bezinning over waar de sector het meest bij gebaat is. De afgelopen twee jaar is er enorm veel schade aan de sector aangericht’, stelt Tjon A Fong.

Mylou Frencken van Theater De Liefde in Haarlem sluit zich daarbij aan. ,,We zijn dolblij. Nou kunnen we al die klapstoeltjes die al maanden ergens liggen, weer uit gaan zetten en er weer vol voor gaan.” Frencken deelt echter wel de zorg van grotere zalen als De Kleine Komedie en vraagt zich vooral af hoe het publiek zal reageren. ,,Ik hoop dat de mensen weer durven komen, maar ik begrijp wel dat het lastig is.”

Handhavers

Volgens politiebond ANPV zijn dit de versoepelingen ‘waar Nederland al langer naar hunkert’. ,,Niet iedereen zal tevreden zijn, maar we zijn op de weg waarbij de samenleving weer geheel open gaat”, zegt voorzitter Xander Simonis tegen deze site. ,,We moeten nog even doorbijten, maar het ziet ernaar uit dat alle maatregelen binnen niet al te lange tijd tot het verleden behoren.”

De versoepelingen kunnen ook de goedkeuring krijgen van de boa’s, meldt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. Er wordt ‘reikhalzend’ naar uitgekeken dat mogelijk deze maand nog de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht komen te vervallen. ,,Dat juichen we van harte toe”, aldus Gerrits. ,,Dan kunnen we verder met ons reguliere werk”, verwacht hij. Want met de vergaande versoepelingen waarover momenteel gesproken wordt hoeven de boa’s straks minder coronamaatregelen te handhaven.

Volgens de voorzitter van de vakbond is het einde van de meeste coronamaatregelen iets ‘waar we allemaal naar verlangen’. ,,En we zitten ook niet te wachten op het handhaven van de 1,5 meter tijdens carnaval.”

Zorg

Voor beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wordt het de komende tijd ‘spannend’ om te zien of zorgteams in onder meer de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg hun roosters kunnen blijven vullen.

De verwachting is niet zozeer dat er door een hoger aantal besmettingen veel meer ernstig zieke coronapatiënten bijkomen, maar wel zal nog meer personeel thuis komen te zitten met het virus, stelt V&VN. ,,Vooral werknemers met kinderen worden getroffen”, aldus de woordvoerder. Zij moeten thuisblijven omdat hun kinderen niet naar school of de opvang mogen, of ze moeten zelf in isolatie of quarantaine.

In welke mate dat tot problemen voor de dagelijkse zorg voor patiënten en cliënten gaat leiden is afwachten. ,,Het kan lastiger worden om iedereen te helpen.” Per zorgteam kan de druk ook verschillen, benadrukt de woordvoerder.

Ook vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 wees er eerder al op dat de druk op de zorg nog lang hoog zal blijven, of er nou wordt versoepeld of niet. Er zullen ook zorgmedewerkers zijn die pas zullen voelen hoe moe ze zijn als corona echt afneemt. ,,Over die mensen maken we ons echt wel zorgen”, aldus de vakbond.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid is het versoepelen van de coronamaatregelen geen goed nieuws. ,,De samenleving gaat niet voor iedereen open”, erkent viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Marion Koopmans. Kwetsbaren zullen komende tijd nog echt moeten ‘oppassen’. ,,Als viroloog zou ik ook liever zien dat het langzamer zou gaan.”

Ze wijst echter op de koersverandering die het kabinet kort geleden aankondigde. ,,Het kabinet kijkt nu niet meer alleen naar de belasting van de zorg, maar ook van de samenleving en dat is nu eenmaal een lastige afweging.”

Het versoepelen van de maatregelen zal naar verwachting leiden tot het opnieuw moeten afzeggen van operaties, meent voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ina Kuper. ,,Gezien het loslaten van de maatregelen verwacht ik dat de besmettingen nog verder toe zullen nemen en er meer medewerkers zullen uitvallen”, zegt ze. ,,Dit zal leiden tot het weer moeten afschalen van de zorg waar mensen al lang op hebben moeten wachten.”

Kuper, de opvolger van Kuipers bij het LNAZ: ,,Ik begrijp heel goed dat de huidige ziekenhuiscijfers versoepelingen mogelijk maken. Echter in de de ziekenhuizen zien we een oplopend aantal opnames ten opzichte van vorige week. En we zien een toenemende zorgvraag bij huisartsen en de thuiszorg. En we zien een oplopend ziekteverzuim onder medewerkers in de zorgketen.” Ze noemt dat laatste ‘een grote zorg’.

Openbaar vervoer

De openbaarvervoerbedrijven zijn het er niet mee eens dat in trein, bus, tram en metro het mondkapje voorlopig verplicht blijft. Overal vervalt de mondkapjesplicht, maar nog niet in het openbaar vervoer en op luchthavens. ,,We zijn verbaasd dat het mondkapje als enige in het ov blijft. Als we die nu niet schrappen, wanneer dan wel? We kunnen dit onze reiziger niet uitleggen”, zegt topvrouw Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen.

Ook branchevereniging OV-NL maakt zich kwaad. ,,De bereidheid in de samenleving om een mondkapje te dragen neemt al geruime tijd af. Dit geldt ook in en rond het ov. De boa’s in het ov hebben hierover dagelijks discussies met reizigers, die regelmatig uitmonden in incidenten”, meldt de organisatie. ,,Als straks op alle plekken de mondkapjesplicht komt te vervallen, behalve in het ov, dan is dit niet meer te volgen voor reizigers. Daarnaast komt er een enorme druk te liggen op de handhaving van de mondkapjesplicht in het ov.”

Werknemers

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) vindt het ‘goed nieuws’ dat de meeste coronamaatregelen binnenkort verdwijnen. Hierdoor kunnen zelfstandigen weer ondernemen en zelf inkomsten genereren, stelt de organisatie. ,,Dat is wat zelfstandigen het liefste willen”, zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven over het vooruitzicht om weer te ondernemen.

Toch waarschuwt de koepel van belangenbehartigers van ruim 100.000 zelfstandig ondernemers voor te veel optimisme. Volgens VZN hebben de coronamaatregelen van de afgelopen jaren veel zelfstandigen ver op achterstand gezet. Zij hebben daardoor eigenlijk hun buffers op moeten eten en zijn in veel gevallen in de schulden beland.

Volgens vakbond CNV gaat er ‘een zucht van opluchting’ door Nederland nu alles grotendeels weer opengaat. ,,Werkend Nederland snakt naar de terugkeer van het gewone leven. Een meerderheid van de CNV-leden wenst al langer versoepelingen, blijkt uit onderzoek onder 3000 leden”, stelt voorzitter Piet Fortuin in een reactie aan deze site.

Een van de belangrijkste veranderingen voor werkenden, is het versoepelen van het thuiswerkadvies. Fortuin: ,,Voor veel werkenden is dit goed nieuws. Het praatje bij de koffieautomaat is onmisbaar. Veel van onze leden zijn het thuiswerken zat en willen weer regie krijgen over waar ze werken.”

Onderwijs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij dat de regels voor groepsgrootte in het hoger onderwijs worden verruimd. Voorzitter Ama Boahene: ,,Bij grotere opleidingen komen colleges met meer dan 75 studenten regelmatig voor. Voor die studenten is veel onderwijs de afgelopen tijd nog online geweest. Het is goed nieuws dat daar nu een einde aan komt.”

De maximale groepsgrootte van 75 studenten per zaal die tot nu toe nog gold, wordt losgelaten. Ook hoeven er vanaf het eind van de maand geen mondkapjes meer gedragen te worden. Ook dat stemt de LSVb gunstig. Boahene: ,,Het dragen van een mondkapje tijdens de les is belemmerend voor studenten.”

Ook volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zullen veel studenten ‘opgelucht‘ zijn dat de regels worden versoepeld. Voorzitter Lisanne de Roos: ,,Het is vooral fijn dat de maximale groepsgrootte komt te vervallen, daardoor kunnen ook grote colleges weer fysiek plaatsvinden.” Wel stelt ze dat het online-onderwijs van afgelopen jaren nog steeds van invloed is op het welzijn van studenten. ,,De schade die we door twee jaar afstandsonderwijs hebben opgelopen, is helaas niet zomaar verholpen.”

Veiligheidsberaad

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad vinden het onhandig dat het kabinet de sluitingstijd in de horeca eerst versoepelt naar 01.00 uur. Een sluitingstijd net na middernacht zorgt ervoor dat mensen massaal om die tijd naar buiten stromen en zij op straat gaan samenklonteren, verwacht Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. Bovenal willen burgemeesters dat zaken langer mogen openblijven. ,,Vooral voor de clubs en de nachtcafés zou dat mooi zijn. Al vind ik 01.00 uur met carnaval best lang. Mogelijk gaan dan in Den Bosch de kroegen eerder dicht, maar daarover gaan we lokaal met de horeca in overleg”, stelt Jack Mikkers van Den Bosch.

De burgemeesters willen wel graag weten waarom voor dit tijdstip is gekozen. ,,Ik kan mij voorstellen dat de sluitingstijd nu nog nodig is. Dit is een tussenfase. Hoe sneller we weer naar normaal gaan, hoe beter”, zegt Sybrand Buma van Leeuwarden.

De burgemeesters zien er unaniem naar uit dat het kabinet weer meer toestaat. ,,Ik kan bijna niet blijer zijn. Er zit enorm veel spanning in de samenleving”, verklaart Jan van Zanen van Den Haag. ,,Ik hoop dat in maart alles is genormaliseerd en dat dit het einde is van een donkere periode”, wenst burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

Burgers

Iets meer dan de helft van de Nederlanders staat nu achter de aanpak van de coronacrisis door het kabinet, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Vorige maand ging het nog om 45 procent, dat is gestegen naar 51 procent.

Het overgrote deel van de respondenten laat weten verder te willen versoepelen, in totaal 85 procent. Van deze groep is 38 procent zelfs voor het loslaten van alle maatregelen. ,,Nog niet eerder was het aandeel ‘helemaal loslaten’ zo groot”, aldus I&O Research. ,,Nog maar 9 procent wil de huidige maatregelen handhaven en slechts 3 procent wil ze verder aanscherpen.”

Hoewel 85 procent versoepelingen wil, zijn er wel maatregelen die de mensen zouden willen handhaven. Dat zou volgens het onderzoek gaan om thuisblijven en testen bij klachten (56 procent) en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer (49 procent).

Praat mee

