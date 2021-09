Zo reageert Nederland op de coronapersconferentie: ‘Net zo erg als complete sluiting’

Nederland gaat vanaf volgende week zaterdag verder van het slot. Er komt een einde aan de 1,5 metersamenleving en evenementen en festivals mogen buiten zonder maximum aantal bezoekers weer starten. Een grote stap voor de cultuursector, al klinkt daar juist de meeste kritiek. ,,Dit is eigenlijk net zo erg als complete sluiting.” Dit artikel wordt in de loop van de avond aangevuld.

Nederlandse poppodia en festivals hebben ‘met verbijstering’ kennisgenomen van de nieuwe maatregelen, laat voorzitter van branchevereniging VNPF, Berend Schans, aan deze site weten. ,,Gemeld wordt dat meerdaagse popfestivals en evenementen onder voorwaarden vanaf 25 september weer mogelijk zijn en dan op 75 procent bezetting. Zelfs als het tijdelijke coronatoegangsbewijs de enige voorwaarde zou zijn, zet dit geen of weinig zoden aan de dijk. Na 25 september vinden er nog nauwelijks meerdaagse festivals plaats. Deze versoepeling haalt weinig uit en komt erg laat.”

Volgens Schans is het niet verantwoord dat binnenconcerten en evenementen maximaal 75 procent van de plekken mogen verkopen. Om een poppodium goed te exploiteren heb je per jaar een flink aantal uitverkochte concerten en clubavonden nodig, legt de voorzitter uit. ,,De kaartverkoop dekt alleen bij een aantal grote podia soms de programmakosten. Bij podia zijn horeca-inkomsten van doorslaggevend belang. Het gemiddelde break-even resultaat ligt boven een capaciteitsbezetting van 75 procent. Als organisatie heb je een volledige capaciteit nodig om op een verantwoorde manier financieeleconomisch risico te kunnen nemen.”

In een normaal jaar bestaat gemiddeld 25 procent van de jaaromzet van poppodia uit culturele nachtprogrammering. Clubnachten zijn om die reden van cruciaal belang voor de sector, stelt VNPF. ,,Podia die clubnachten programmeren moeten zo snel mogelijk op volle capaciteit voor 100 procent open kunnen.” Gebeurt dit niet, dan is extra steun noodzakelijk. ,,Ten eerste omdat anders een groot deel van de poppodia, festivalorganisatoren en hun toeleveranciers dan alsnog failliet gaat. Hetgeen betekent dat een belangrijk deel van de culturele infrastructuur wordt vernietigd. Ten tweede omdat de genoten steun van de afgelopen ruim anderhalf jaar dan zinloos is geweest. Dat betekent moedwillige kapitaalvernietiging.”

Horeca

Voor nachtclubs en discotheken verandert er nauwelijks iets, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over het plan om de nachthoreca tot middernacht weer te openen. Algemeen directeur Dirk Beljaarts spreekt van ‘een draai van het kabinet vanwege het kort geding dat ze dachten te gaan verliezen.’

De nieuwe mogelijkheden voor discotheken zijn volgens de branchevereniging geen verruiming voor de zwaar getroffen ondernemers. ,,Dit is eigenlijk net zo erg als de complete sluiting”, zegt Beljaarts. ,,Wat ga je tussen 22.00 uur en 00.00 uur doen? Want eerder begint het nachtleven niet. Er gaan geen ontbijtjes geserveerd worden.”

,,Een nachtclub is een nachtclub en die hoort ‘s nachts open te zijn”, voegt Jeroen van Broekhoven, woordvoerder van Nachtbelang dat ongeveer zestig clubs vertegenwoordigt, daaraan toe. ,,Het is net bekend, dus ik weet nog niet hoe iedereen erover denkt. Er zullen vast enkele clubeigenaren blij zijn, maar voor ons heeft het geen zin”, zegt Van Broekhoven, die eigenaar is van discotheek FOX in Stadskanaal. ,,Voor clubs in de buitengebieden moet je reizen voor een test om tot 00.00 uur op stap te kunnen. Dat is een utopie. Veel jongeren moeten ook eerst werken. Dat is een patroon dat je niet zomaar doorbreekt.”

Evenementen

De evenementensector denkt eraan om opnieuw naar de rechter stappen om het coronabeleid aan te vechten, stelt de Alliantie van Evenementenbouwers, waarbij ook concertorganisatoren Mojo, ID&T en protestgroep Unmute Us zijn aangesloten. De sector overweegt zowel een kort geding als een bodemprocedure aan te spannen tegen de overheid. In de komende dagen besluit de Alliantie of ze ermee doorgaat.

Via het nieuwe kort geding wil de groep dat op korte termijn de festival- en evenementenbranche met de inzet van een coronabewijs per direct volledig open kan, zonder verdere beperkingen. Op de lange termijn, via een bodemprocedure, willen de partijen de ‘onderste steen boven krijgen van het beleid en uitzoeken op basis van welke argumenten besluitvorming tot stand is gekomen’, aldus Ritty van Straalen, ceo van ID&T. Daarmee hoopt de sector onder meer op schadevergoedingen voor alle partijen.

De plannen voor een gang naar de rechter liggen er al langer, maar de druppel was een actie van demissionair coronaminister De Jonge. Hij vroeg maandag aan Mojo, die de sector in het gesprek vertegenwoordigde, alle dance-events voorlopig maar gewoon te schrappen, vertelde Mojo-directeur Ruben Brouwer maandagavond in Op1. De vraag van de coronaminister kon rekenen op verbijsterde reacties van de sector. Van Straalen: ,,We hebben met de Fieldlabs - nota bene samen met de overheid - bewezen dat de hele sector, inclusief het nachtleven, op volledige capaciteit veilig open kan. Het demissionaire kabinet weet dit.”

Bioscopen

Ondertussen smeekt de bioscoopsector de Tweede Kamer de nieuwe coronaplannen van het demissionaire kabinet een halt toe te roepen. Bioscopen mogen per 25 september weer op volle capaciteit draaien, mits bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen voorleggen.

,,Het toelaten van bezoekers met coronatoegangsbewijzen gaat ertoe leiden dat minder bezoekers naar de film zullen gaan: de coronatoegangsbewijzen werpen simpel gezegd een enorme bezoekersdrempel op”, stelt voorzitter Gulian Nolthenius van bioscoopkoepel NVBF. ,,Daarnaast komen de steunpakketten te vervallen per 1 oktober terwijl die ondersteuning voor bioscopen en filmtheaters onder deze omstandigheden zo hard nodig is.”

Onderwijs

Wat het onderwijs betreft: de PO-Raad stelt dat basisscholen goede begeleiding moeten krijgen van de GGD bij het bepalen wie er wel en niet naar huis moet na een coronabesmetting in de klas. Het kabinet heeft besloten dat binnenkort niet meer een hele klas naar huis hoeft na besmetting van een kind. Afgelopen weken zijn verspreid over het land tientallen basisschoolklassen naar huis gestuurd vanwege coronabesmettingen.

De PO-Raad, die basisscholen in Nederland vertegenwoordigt, is dan ook blij met de plannen van het kabinet. ,,Zoals het was, was het niet logisch”, aldus een woordvoerder. ,,Het is voor ouders raar en lastig als hun kind weer naar huis moet en ook voor de kinderen zelf is het niet fijn: fysiek onderwijs is het beste voor ze.” De raad zag al een soort ‘doemscenario’ ontstaan, waarin het grootste deel van de kinderen komende tijd weer thuis komt te zitten. ,,Terwijl er in een klas heel veel kinderen zitten die helemaal geen contact hebben gehad met degene die besmet is.”

Vakbond CNV

Een veilige werkplek staat altijd op nummer één, zegt vakbond CNV in een reactie op de persconferentie. ,,Het vaccin biedt geen garantie tegen besmettingen op de werkvloer, wel tegen ernstig ziekteverloop. Mocht het aantal besmettingen weer oplopen, dan roept CNV dit kabinet op om de maatregelen weer te herzien. Tijdig ingrijpen is nodig om zorgmedewerkers niet zwaarder te belasten. De 1,5 meter afstand en striktere hygiëneregels zouden dan bijvoorbeeld weer ingevoerd moeten worden op de werkvloer”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

CNV meldt verder de lichte versoepeling van het thuiswerkadvies prima te vinden. Volgens de bond zijn veel thuiswerkers eenzaam. ,,We roepen werkgevers op om de veiligheid op kantoor wel te garanderen. Werknemers die zich niet veilig voelen op de werkvloer, moeten zich vrij voelen om thuis te blijven werken”, stelt Fortuin.

De bond blijft verder benadrukken dat werkgevers hun medewerkers niet onder druk mogen zetten om zich te laten vaccineren. ,,Een directe of indirecte vaccinatiedwang is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. We zijn daarnaast tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen.”

Ziekenhuizen

Het versoepelen van de coronamaatregelen zou samen moeten gaan met het beter belonen van personeel in de zorg, stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na de aangekondigde versoepelingen. In de ziekenhuizen en zorgsector ziet de NVZ ‘een onheilspellende storm opdoemen‘. ,,We zien blijvend hoge aantallen Covid-patiënten die ook deze herfst kunnen aanhouden”, stelt de NVZ. En mogelijk komen daar grieppatiënten bij.

Dat grote aantal zieken staat tegenover tekorten in de zorg. ,,We zien tekorten aan ic-medewerkers, vermoeide dokters en verpleegkundigen, stagnerende inhaalzorg en ontevreden bonden die met acties dreigen”, aldus de NVZ. Daarom ziet de vereniging een oplossing in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om te investeren in zorgprofessionals.

De NVZ roept de Rijksoverheid en de Tweede Kamer op gehoor te geven aan het advies. ,,Versoepelingen moeten hand in hand gaan met betere beloning”, aldus NVZ. ,,De situatie is en blijft urgent.”

Voetbal

De KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie reageren juichend op het kabinetsbesluit om vanaf 25 september weer uitverkochte stadions toe te staan bij wedstrijden in het betaald voetbal. ,,Eindelijk weer ‘een volle bak’, waarbij de spelers op het veld maximaal worden aangemoedigd door zoveel mogelijk supporters. Is dat veilig? Ja, de Fieldlab-onderzoeken hebben eerder al uitgewezen dat volle stadions veilig en verantwoord zijn”, betogen de drie organisaties in een persverklaring.

Marianne van Leeuwen, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, is heel tevreden over de laatste ontwikkelingen. ,,Ik werk net twee weken bij de KNVB en ben blij dat ik al mag reageren op dit goede nieuws voor het betaald voetbal. Eindelijk is er volop licht aan het einde van de tunnel, na een lange tijd waarin iets wat 8 miljoen voetballiefhebbers in Nederland koesteren opeens minder vanzelfsprekend was. Duidelijk is dat er voor en achter de schermen keihard is gewerkt aan de continuïteit van de competities en de terugkeer naar het ‘oude normaal’. Nu is het bijna zover, voor alle betrokkenen een super belangrijke mijlpaal.”

Openbaar vervoer

Het is goed dat de mondkapjesplicht op treinstations en perrons vervalt, zegt Marjan Rintel, president-directeur van de NS in een reactie. ,,Het is jammer dat de trein de laatste plek is waar de mondkapjes verdwijnen, maar we snappen de logica omdat coronatoegangsbewijzen zoals in de horeca niet mogelijk zijn in het openbaar vervoer. We verwachten dat ook in de trein het mondkapje direct verdwijnt zodra de volksgezondheid dit mogelijk maakt. Tegelijk is het goed dat een mondkapje op de treinstations niet meer hoeft, zoals Nederland op veel andere plekken al gewend is. Voor reizigers is nu helder: instappen is opzetten”, zegt Rintel in een verklaring.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie. © ANP

