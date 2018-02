Zo groeit Yoghurt Barn met sexy yoghurt naar 40 locaties

Zijn bedrijf behaalde over 2017 een omzet van 4,5 miljoen euro. Die groei loopt parallel met de worsteling om de juiste financiering te vinden, vertelt hij tegen De Ondernemer. Staal over zijn ambities en lessen.

Nederland yoghurtland.

,,Wist je dat de Nederlander gemiddeld 38 liter yoghurt per jaar eet? Het opvallende is wel dat dat thuis gebeurt. Tijdens een vakantie in Spanje aten we zalige frozen yoghurts. Mijn vrouw Esther en ik vroegen ons af waarom dat niet in Nederland bestond, terwijl we zoveel yoghurt eten. Het idee hebben we uiteindelijk omgezet in daden. Ondernemerschap is namelijk doen! Onze eerste barn was 5 jaar geleden in Utrecht, want daar wonen we met onze kids. Wel zo praktisch.”

Je hebt geen retail- en horeca-achtergrond. Best een uitdaging deze stap.

,,We koken thuis met Knorrpakketten, grap ik weleens. Ik was marketeer bij Philips en Esther is fysiotherapeut. We hebben dus niet echt een horeca- en retailachtergrond. Ik besloot via angel investors niet alleen geld, maar ook kennis binnen te halen. Banken stapten toen niet in dat soort riskante plannen. Van marketing en het uitwerken van concepten heb ik verstand, maar van de rest niet. Een van die investeerders, Dick de Kock, had bijvoorbeeld zijn geld verdiend met de verkoop van CoffeeCompany aan Douwe Egberts.”

Hoe is het starten op deze wijze?

,,Door in eerste instantie met vier angels in zee te gaan, konden we een vliegende start maken. Ik had er zeker twintig gesproken. Na Utrecht gingen we ook redelijk snel in Amsterdam van start. Het klopt dat je aandelenbezit verwatert, maar inbreng van ervaring is ook belangrijk.”

Kijk eens terug op die periode van werken met angel investors.

,,Het is best intensief om met angel investors te werken. Los van discussies over bijvoorbeeld waardering en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, ging het op den duur schuren. Dat je aandelen verwateren vond ik geen probleem, maar ze gingen te vaak op mijn stoel zitten. Graag advies, maar ik run de tent. Ik noem het weleens 'bloed, zweet en tranen equity'. Ze misten het strategische geduld om mij in vrijheid te laten bouwen aan deze nieuwe formule.”

,,Uiteindelijk is er rust gekomen met MBO & Groeifonds als aandeelhouder voor 45 procent en Rabobank voor de bancaire leningen. Bij ons past geen grote equity partij. MBO & Groeifonds heeft een mooie omvang en daagt ons op een juiste manier uit. Met MBO & Groeifonds zijn duidelijk afspraken gemaakt op wat voor wijze en hoe ik hun belang in de toekomst kan terugkopen. Overigens heb ik geen exitstrategie. Esther in ik zijn aan het bouwen. Het jaarlijks openen van enkele winkels, je moet aan 250.000 euro per barn denken, financieren we via zo’n lening. Overigens kijk ik terug op een periode waarin ik veel heb geleerd. De kennis is zeer waardevol.”

Best pittig die eerste jaren.

,,Zeker. Daarbij kwam dat onze eerste barn in Amsterdam niet echt liep. Het voldeed niet aan onze verwachtingen. Het betekende dat ik maanden nog hebt bijgewerkt als fulltime consultant om aan inkomsten te komen. Opgeven was namelijk geen optie. Esther en ik geloven in het concept.”

Hoe groot is Yoghurt Barn nu?

,,Midden december 2017 openden we in Rotterdam aan de Oude Binnenweg onze dertiende vestiging. Ik reis het land door op zoek naar nieuwe locaties. Het succes van de formule wordt gedragen door de goede locatie en de sfeer van de barn. Met inmiddels tweehonderd medewerkers, grotendeels parttimers, haalden we over 2017 een omzet van ongeveer 4,5 miljoen euro.”

Dat betekent een andere organisatiestructuur?

Quote Uiteindelijk gaan we naar dertig tot veertig locaties in Nederland ,,Nu we zo’n omvang hebben is de uitdaging om de winkels te sturen en gelijk te werken aan een eenduidige cultuur. We hebben geen hoofdkantoor en een smalle overhead van vijf mensen. Het is een kunst om onze barnista’s te motiveren en niet van elke barn een eilandje te maken. Vanuit onze aandeelhouder en bank krijgen we daarbij steun. Er is inmiddels een controller actief en iemand die de operatie aan het optimaliseren is. Ik ben niet van de details. De uitdaging voor ons is wat we doen beter gaan doen en groei verwezenlijken. Uiteindelijk gaan we naar dertig tot veertig locaties in Nederland.”

Je hebt Campina als partner. Leg uit.

,,Al redelijk snel stonden de grote zuivelconcerns bij ons op de stoep. Wij kunnen namelijk iets wat zij niet kunnen: yoghurt sexy maken. Wij voegen iets toe, beleving. Campina heeft geen zeggenschap in de formule, maar we wisselen volop kennis en ervaring uit. Zo bestaan onze bezoekers voor circa 70 procent uit vrouwen. Boeiend om deze kennis te hebben en te delen. Campina maakt aan de hand van onze receptuur lekkere biologische yoghurt en we nemen veel af.”

De lessen van Wouter Staal:

Deel je ideeën. Wees niet bang dat iemand er met je idee vandoor gaat. Je leert van de opmerkingen die je krijgt. Zo maak je je idee concreter.



Doe het met passie. Je moet het echt naar je zin hebben, anders is het niet vol te houden.



Bepaal zelf je agenda. Ik zorg dat ik elke avond thuis ben om voor de kids te koken.