Zo draait kledingbaas Floortje Dessing een miljoen omzet

ondernemenZe is in alle hoeken en gaten van de wereld geweest en is een bekende verschijning op tv. Maar niet alleen in reizen is Floortje Dessing succesvol; ze slaagt ook als ondernemer. Met maar liefst vijf verschillende bedrijven verovert ze de zakelijke wereld.

Veel mensen hebben delen van de wereld op de kijkbuis gezien, waar ze zonder Floortje Dessing nooit vanaf zouden hebben geweten. Ze heeft eindeloos veel landen bezocht in haar scala aan reisprogramma’s. En het publiek heeft er nog steeds geen genoeg van, want in haar huidige programma Floortje naar het einde van de wereld, bezoekt ze nog steeds de meest prachtige, verscholen plekken en ontmoet ze bijzondere mensen. Dat ze al jarenlang op televisie is, vanaf 1995, legt de 47-jarige presentatrice geen windeieren, aldus De Ondernemer.



,,Ik ben mijn ondernemingen gestart om los van mijn televisiewerk ook andere, duurzame activiteiten te ondernemen. Ik probeer zo min mogelijk van mijn bekendheid gebruik te maken, maar wil wel heel graag, net als iedere ondernemer, mooie, gezonde en in mijn geval zo fair mogelijke bedrijven neerzetten", zegt ze daarover.

Eigen productiebedrijf

Dessing heeft in haar tijd bij de commerciële omroep verschillende reisprogramma’s mede geproduceerd met haar eigen productiebedrijf. Zo maakte het bedrijf twee seizoenen van het programma Arrivals en is het zeven seizoenen co-producent van RTL Travel geweest.

Ook produceerde het mediabedrijf enkele bedrijfsfilms voor bedrijven zoals Mitsubishi en maakte het de Landrover G4 Challenge, een programma over een race door allerlei bestemmingen. Dessing werkte ook mee aan een reclame voor Alpro.

Heilig boontje

Quote Ja, Matthijs van Nieuwkerk krijgt een hoger salaris, maar die levert dan ook vijf dagen per week een topprestatie Floortje Dessing De presentatrice stopte uit ethische overwegingen met commerciële producties na haar overstap naar de Publieke Omroep in 2007. ,,Uit principe figureer ik niet in reclames en ga ik geen samenwerkingen aan met verkeersbureaus. Misschien ben ik daarin wel een heilig boontje”, zegt de reislustige presentatrice.



Dessing presenteerde haar populaire programma ‘Floortje. Naar het einde van de wereld’ jarenlang in dienst bij de NPO. Maar sinds kort heeft ze toch weer een eigen productiebureau dat de co-productie van het programma van BNN/Vara verzorgt. ,,Nadat mijn eindredacteur er na een jarenlange samenwerking mee stopte, was ik toe aan een creatieve impuls. Ik ben vertrokken uit Hilversum en in Amsterdam voor mezelf begonnen”, vertelt Dessing.



Ze is nu als presentator in dienst bij BNN/Vara en verdient ‘een kleine productie fee’ met haar bedrijf. ,,Ik werk met kleine marges. Als ik het voor het geld had gedaan, had ik bij de commerciële vier keer zoveel kunnen verdienen.”



Dessing won met ‘Floortje. Naar het einde van de wereld’ een Gouden Televizier-Ring en bereikt een miljoenenpubliek. Daar hoeft geen hoge beloning tegenover te staan, vindt zij. ,,Dat zou unfair zijn. Er zijn genoeg presentatoren die prachtige programma’s maken die een kleiner publiek bereiken.”



,,Ja, Matthijs van Nieuwkerk krijgt een hoger salaris, maar die levert dan ook vijf dagen per week een topprestatie. Hij heeft en talent wat ik bijvoorbeeld niet heb en wordt daarvoor beloond.”

Boeken

Naast kijkcijferkanon is Dessing ook bestsellerauteur. Ze schreef drie boeken. In 2004 kwam '100 wereldplekken die je gezien moet hebben' op de markt. Daarvan zijn meer dan 150.000 exemplaren verkocht. In 2007 kwam '25 wereldroutes die je gedaan moet hebben' uit en in 2010 gaf ze zelf haar derde boek uit: '365 dagen onderweg'.

Al deze reizen vormden de basis voor haar winkel, Nukuhiva. Onderweg zag ze regelmatig armoede en onrecht. Daarom besloot ze deze fairtrade kledingwinkel op te zetten. De winkel is vernoemd naar een eiland tussen Australië en Zuid-Amerika dat een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op Dessing.

Met het geld dat haar eerste boek opbracht opende ze in 2006 de eerste winkel voor eerlijke kleding in Amsterdam. In 2008 kwam daar een tweede filiaal bij in Utrecht. Nukuhiva maakt een miljoen omzet en heeft 15 medewerkers in dienst.

Jeansmerk

Dessing blies met twee vrienden het failliete kledingmerk Kuyichi nieuw leven in. De duurzame jeans van dit merk lagen al in de schappen van haar twee Nukuhiva winkels. Dessing opende er een derde winkel bij in Den Bosch. Deze Kuyichi-winkel moest echter de deuren sluiten, omdat het duurzame concept onvoldoende aansloeg in de Brabantse hoofdstad.

Samen met Guido Kef heeft Dessing sinds 2010 ook een uitgeverij genaamd Keff & Dessing Uitgeverij. Zelf zeggen ze dat het een uitgeverij is met een ‘duurzame’ invalshoek. Onder deze uitgeverij is Dessing’s laatste boek uitgebracht, maar ook boeken over eerlijk eten en fashion.

Camping

Quote Het salaris kan me niet boeien Floortje Dessing De wereldreiziger houdt zich ook bezig met vakanties in eigen land. Als hobbyproject is ze eind 2016 met vijf vrienden in Drenthe een camping gestart. Op de camping worden duurzame vakantiehuisjes gebouwd. ,,De camping is een soort speeltuin voor volwassenen.”



Al deze activiteiten samen zullen bij Floortje Dessing flink wat geld in het laatje brengen. Recente gegevens van haar vermogen zijn er niet. In 2008 ontstond er commotie over haar topsalaris bij omroep LLink van 190.000 euro per jaar. Daarmee zat ze boven de Balkenende-norm.



In 2009 verlaagde ze het salaris tot onder de 170.000 om aan de norm te voldoen. ,,Ik had helemaal geen zin in die ophef. En het salaris kan me niet boeien, ik verdien nog steeds hartstikke goed”, zei ze destijds bij Ruud de Wild in de radioshow.

Ambassadeur

Alsof de presentatrice het nog niet druk genoeg heeft, is ze ook nog het gezicht van twee stichtingen. In 2003 werd ze ambassadeur voor het fairtrade stichting Max Havelaar. Regelmatig bezoekt ze ondernemingen in allerlei landen die in fairtrade producten handelen. Ook voor het Rode Kruis zet Dessing zich regelmatig in.