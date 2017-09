Zitten we wel te wachten op zelfrijdende auto's?

vijf vragenDe zelfrijdende auto gaat er komen, dát is zeker. De vraag is alleen wanneer. Minister Schultz praat vandaag met haar Europese collega’s op de autobeurs IAA in Frankfurt over deze futuristische voertuigen. Hoe staat het er eigenlijk voor?

Wanneer staan de zelfrijdende auto’s in de showrooms?

Er wordt nu volop getest met auto’s die volledig zelfstandig een autorit kunnen afleggen, terwijl de passagier onderuitgezakt naar een aflevering van Netflix kijkt. Fabrikanten zijn ervan overtuigd dat hun zelfrijdende auto’s in 2020 klaar zijn, maar het is de vraag of de wereld er ook klaar voor is. Er zijn ook voorspellingen dat ze pas tegen 2030 of later voor het grote publiek beschikbaar komen.

Waarom duurt het nog zo lang?

Een van de belangrijkste obstakels: aansprakelijkheid. Wie is er schuldig bij overtredingen of ongelukken? Een ander heet hangijzer is wet- en regelgeving. In veel landen is volledig geautomatiseerd autorijden bij wet verboden. Op Europees niveau – zoals nu dus op de autobeurs in Frankfurt – wordt gepraat over de afstemming van de regels, zodat wie straks de grens oversteekt, niet met totaal andere regels wordt geconfronteerd.

Is alleen Google bezig met de ‘slimme’ auto?

Zeker niet. Inmiddels zijn zo’n beetje alle automerken bezig met het ontwikkelen van de zelfrijdende auto, wakker geschud toen Google in 2014 zijn eerste zelfrijdende auto toonde. Andere bedrijven haken eveneens aan. Zo maakte Samsung vanochtend bekend 300 miljoen dollar uit te trekken voor investeringen in technologie voor zelfrijdende auto's. Het bedrijf kocht eerder al audiobedrijf en auto-onderdelenmaker Harman voor 8 miljard dollar.

Waarom moeten we zo nodig die zelfrijdende auto’s krijgen?

Nieuwe technologische ontwikkelingen brengen vooruitgang. Dit speelt in alle sectoren, dus ook in de auto-industrie. Het idee is dat het straks een stuk veiliger wordt op de weg. Zelfrijdende auto’s zouden sneller reageren dan mensen, waardoor er minder ongevallen gebeuren. Negen op de tien ongevallen zijn het gevolg van onoplettend gedrag van de automobilist die vermoeid achter het stuur kruipt of die op z’n mobieltje zit te staren. Uiteindelijk zouden de nieuwe auto’s de filedruk kunnen verminderen, doordat ze dichter op elkaar kunnen rijden. En tot slot verbruiken ze minder brandstof, omdat er minder geremd en gas hoeft te worden gegeven. Dat maakt het ook nog eens goed voor het milieu.

Zit de consument erop te wachten?