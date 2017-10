Zelfs je dates worden duurder door het nieuwe btw-tarief

Zo valt een diner in je favoriete restaurant momenteel onder het lage tarief van 6 procent. Dat wordt 9 procent. Ook als je besluit zelf te koken voor je liefje of wat wilt afhalen, dan krijg je te maken met de hogere btw. Want alle afhaalmaaltijden, eetwaren, kookingrediënten en non-alcoholische dranken gaan van 6 procent btw naar 9.



Bos bloemen

Wil je daarvoor of daarna nog naar de bioscoop of de dierentuin, dan ben je voortaan ook iets meer kwijt dan nu. De toegang tot culturele en recreatieve evenementen valt namelijk ook onder het lage btw-tarief. Ook die bos bloemen en de doos bonbons die je voor je afspraakje koopt, worden iets duurder.



Even naar de kapper om jezelf te fatsoeneren? Oók dat btw-tarief gaat naar 9 procent. En wil je met het openbaar vervoer naar de plek waar je hebt afgesproken of wil je met de taxi je date ophalen, dan ben je ook wat meer kwijt.