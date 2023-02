Zalando schrapt honderden banen om kosten te besparen

Net als andere webwinkels had Zalando de wind in de zeilen tijdens de coronapandemie, doordat consumenten noodgedwongen meer tijd thuis doorbrachten en er massaal online werd gewinkeld. In de afgelopen jaren zijn sommige delen van het bedrijf volgens de topbestuurders daardoor echter te veel uitgebreid. ,,De pandemische wind in de rug is afgenomen sinds 2022 en de macro-economische omgeving is uitdagender geworden.”