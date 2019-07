Zalando bouwt distributiecentrum XXL in Bleiswijk en garandeert 1500 banen

Dat het Duitse Zalando wilde uitbreiden in Nederland of België was bekend, meerdere gemeenten streden om het binnenhalen van deze grote vis. Uiteindelijk heeft het bedrijf dus gekozen voor Bleiswijk. ,,De ligging staat ons erg aan. We kunnen gebruikmaken van de bestaande infrastructuur van het bedrijventerrein. Daarnaast ligt het vlakbij de A12 en in het hart van de Randstad’’, aldus Kenneth Melchior, directeur Zalando Noord-Europa.

16 miljoen artikelen

Melchior vindt het prettig dat er geen nieuw land moet worden opgeofferd voor de bouw van het enorme complex. ,,We wilden wel graag een nieuw gebouw dat voldoet aan onze wensen op het gebied van automatisering. Onder meer de inzet van robots zal het werk van onze mensen lichter maken. Toch hebben we nog steeds veel personeel nodig want in Bleiswijk is straks capaciteit voor 16 miljoen artikelen.’’

Bang dat er onvoldoende mensen worden gevonden om de vacatures in te vullen, is Melchior niet. ,,We hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en hebben er vertrouwen in dat we de vacatures kunnen invullen.’’ Zalando heeft nu negen distributiecentra in Europa, maar Nederland was tot nu toe een blinde vlek. De online modewinkel laat niet alleen in Bleiswijk, maar ook in Polen, Duitsland en Italië nieuwe centra bouwen om verder te groeien.

De bouw begint nog deze zomer en de planning is dat de eerste pakketjes twee jaar later, zomer 2021, het gebouw verlaten richting klanten in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Spanje. ,,De Benelux is een belangrijke groeimarkt voor ons, over vijf jaar willen we onze verkoop in deze drie landen meer dan verdubbelen. Daarom is het belangrijk dat we hier bouwen. Klanten zullen het gaan merken door de snellere levering van hun bestellingen. Nu komen de pakketjes hoofdzakelijk nog uit onze distributiecentra in Duitsland.’’

Zonnepanelen

Zalando investeert 200 miljoen euro in het XXL-centrum en belooft dat het complex op duurzame wijze wordt neergezet. ,,Zo zullen er op het dak vele zonepanelen worden gelegd.’’ De onderneming heeft als doel over vijf jaar een hoeveelheid goederen met een waarde van 20 miljard euro via de website te verkopen. Op dit moment is Zalando Europees online marktleider op het gebied van mode en lifestyle. Het is in 2008 opgericht in Berlijn en heeft 27 miljoen actieve klanten in 17 landen. Zalando is mede groot geworden door het gratis bezorgen van de pakketjes. Ook het retourneren van kleding en schoenen is nog altijd kosteloos, alhoewel dit het bedrijf veel geld kost. In Italië moeten klanten inmiddels betalen als ze een bestelling onder de 25 euro plaatsen. Volgens Melchior zijn er op dit moment geen plannen dit beleid in Nederland in te voeren.

De modeverkoper draaide vorig jaar een omzet van 5,4 miljard euro. De winst bedroeg 51,2 miljoen euro.