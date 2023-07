Woningmarkt krabbelt op, maar vooral vrijstaande huizen moeten van ver komen

In het eerste halfjaar van dit jaar hebben net geen 85.000 huizen een nieuwe eigenaar gekregen, 7 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2022.

De daling van het aantal verkochte vrijstaande huizen is met 13 procent, oftewel net iets meer dan tienduizend woningen, bijna twee keer zo groot. De laatste keer dat de markt voor die specifieke categorie er in het eerste halfjaar zo slecht bij lag, was in 2015.

Kijkend naar de huizenprijzen hebben eigenaren van vrijstaande woningen het dan wel weer iets beter dan de rest van de markt: ze hielden de voeten het meest droog met 4,3 procent lagere prijzen dan een jaar geleden, tegen een marktbrede prijsdaling van 5,2 procent. In Utrecht dalen de prijzen het hardst, in Zeeland het minst hard.

De cijfers van CBS en Kadaster komen 2,5 week ná die van makelaarsvereniging NVM, maar zijn feitelijk ouder. Waar de NVM meet op het moment van de getekende koopovereenkomst, komt een woningverkoop bij het CBS pas in de boeken als de akte bij de notaris is gepasseerd.

De NVM meldde daardoor begin deze maand juist dat het aantal verkochte vrijstaande huizen weer in de lift zat en dat de gemiddelde verkoopprijs in het tweede kwartaal, vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar, ook alweer stijgt. In de CBS-cijfers is ook een kleine kentering te zien: de huizenprijzen lagen in juni iets hoger dan in mei, na vier maanden op rij van daling.