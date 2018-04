'Woningmarkt dreigt heel binnenkort vast te lopen'

Picnic gaat de grens over, maar kan groei bij ons niet bijbenen

11:37 Terwijl Picnic in ons land de klantengroei amper kan bijbenen, is de online supermarkt nu ook in Duitsland actief. ,,De melkboer is terug'', koppen de Duitse kranten. Nu nog winst maken, want dat kan nog wel tot 2020 duren.