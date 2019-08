Winkeliers hebben het zwaar: ‘Anti Netflix’ staat er groot op de pui

Daar is een meneer die een kwart meloen komt kopen. Hij heeft zijn pantoffels nog aan, betaalt precies gepast, maakt een praatje over de hitte (,,Verschrikkelijk!”), en sloft weer terug naar huis. En dat is nou precies wat Sanjay bedoelt. ,,Ik verkoop spullen die je net nog even nodig hebt”, zegt hij. ,,Een ui, een stukje worst of een meloen.”