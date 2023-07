Winkel VanMoof gesloten, klanten boos voor de deur omdat ze hun fiets niet terugkrijgen

VanMoof heeft woensdagmiddag de winkel in het hoofdkantoor aan de Mauritskade in Amsterdam-Oost gesloten. Klanten kunnen hun fiets niet meer ophalen. Personeel zegt dat er ieder moment een statement aankomt.

Klanten staan woensdagmiddag boos voor de deur en bellen zelfs de politie, omdat ze hun fiets niet meekrijgen. ,,Ik heb een leenfiets gevraagd, maar er is geen communicatie”, zegt een klant die voor de deur staat. ,,Ik zie dat er toch wel financiële perikelen zijn en dan denk ik: ik haal hem wel op. Maar je komt er niet eens meer in. Schaamteloos. Ik ga hier wachten tot die deur open is.”

Dinsdag bleek dat het bedrijf al zeker twee weken geen fietsen meer verkoopt. ‘We hebben de verkoop tijdelijk gepauzeerd om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen,’ schrijft het bedrijf op zijn website. ‘Wees gerust – dit heeft geen invloed op de service.’

Extra kapitaal om te overleven

Dezelfde dag maakte techblog TechCrunch ook bekend dat het bedrijf wederom bezig is met het binnenhalen van extra kapitaal om te overleven. En woensdag volgde een bericht van Het Financieele Dagblad dat het bedrijf een rentebetaling van een van zijn particuliere investeerders heeft gemist. Oneplanetcrowd, het platform waar VanMoof geld heeft opgehaald, heeft volgens de krant zelfs juridische stappen ondernomen. Betaalt VanMoof de rente niet binnen veertien dagen, dan is het hele bedrag per direct opeisbaar.

Ook meldde Bright dat klanten die hun order afgelopen weken annuleerde nadat ze een e-bike of accessoires hadden aangeschaft, niet zijn terugbetaald.

,,Mijn fiets staat hier al maanden”, zegt Rafaël (19), die samen met zijn hele familie is gekomen. ,,Ik wil m’n fiets, en als ik ’m heb gooi ik hem in de gracht!” Zijn moeder Sonia Lopes is woest en belt de politie. ,,We eisen de fiets nu terug”, zegt ze. Het personeel zegt niet te kunnen helpen. Op vragen van klanten over een faillissement antwoorden ze dat ze er geen uitspraken over kunnen doen.

Negen weken wachten op reparatie

VanMoof lijkt de (financiële) problemen waar het bedrijf mee kampte niet de baas te zijn geworden. Begin dit jaar bleek dat een accountant de jaarrekening van 2021 weigerde te ondertekenen. Het bedrijf had met spoed 10 tot 40 miljoen euro nodig om zijn voortbestaan voorlopig te garanderen. Ook meldde Het Parool dat klanten met een kapotte fiets soms tot wel negen weken moesten wachten tot deze gerepareerd kon worden.

De toekomst van het bedrijf lijkt aan een zijden draadje te hangen. VanMoof werd in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. Eind 2021 vertelden ze aan Het Parool dat ze een ‘heftig jaar achter de rug’ hadden. ,,We zijn hard gegroeid en we zaten in die pandemie natuurlijk. Ga maar eens tweehonderd extra fietsenmakers opleiden als iedereen thuiszit. We vinden het ontzettend vervelend, maar we investeren nu in extra servicepunten en meer winkels. Het team is gegroeid van 250 naar 800 man. E-mails beantwoorden we nu binnen 24 uur, via de chat binnen vijf minuten. Alleen reparaties duren nog twee weken. Dat moet drie dagen worden.”

Noodgreep

Dat lijkt toch niet gelukt. Twee weken geleden liet het bedrijf weten dat het de lange wachttijden voor reparaties wil aanpakken door te gaan samenwerken met Kwikfit. Een noodgreep. VanMoofrijders kunnen hun kapotte fiets ook laten maken bij het e-bikeservicepunt van KwikFit.

Sinds ze in 2013 een elektrisch model op de markt brachten, won de fiets gauw aan populariteit en groeide het bedrijf hard. Winstgevend wist het bedrijf nooit te worden. Het bedrijf opende wereldwijd brandstores in steden als New York, Tokio, Parijs en Berlijn, maar kan de problemen over de trage afhandeling van klachten en problemen met levering van zijn fietsen maar niet de baas worden.