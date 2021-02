Wij van virusbestrijding adviseren virusbestrijding, koste wat kost

Ons brein gaat in de slaapstand wanneer we advies krijgen van een expert, blijkt uit een Amerikaans experiment. Deelnemers moesten telkens opnieuw kiezen tussen een gegarandeerd bedrag of meedoen aan een loterij waarin ze meer geld konden winnen. De winkans van die loterij varieerde. De helft van de proefpersonen kreeg advies van een financieel expert, de andere helft niet. Wat bleek? Het brein van de deelnemers die werden bijgestaan door een expert, was op de hersenscan veel minder actief. Als de deskundige een onlogisch advies gaf, werd het gewoon opgevolgd door de deelnemers. Het deel van het brein dat beslissingen neemt, stond immers op stand-by.