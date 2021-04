Werknemers beroepsgoederenvervoer leggen het werk neer

VIDEO Beveiliger Albert Heijn duwt klant zonder mondkapje tegen rek: ‘Hij wilde de situatie de-escaleren’

23 maart Albert Heijn is in opspraak geraakt vanwege het optreden van een beveiliger in een filiaal op het Haarlemmerplein in Amsterdam, waarvan een filmpje circuleert op internet. Daarin is te zien dat hij een klant zonder mondkapje een duw geeft en probeert te overmeesteren. Een woordvoerder van Albert Heijn schrikt van de beelden, maar geeft aan dat de beveiliger de situatie juist wilde de-escaleren.