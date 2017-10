Werkloze ict'er? In Enschede banen genoeg

De ontwikkelingen in de binnenstad hebben ook voor de werkgelegenheid in de retail en de horeca positieve gevolgen. Minder WW kan leiden tot een daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Dat is eveneens goed nieuws voor gemeenten, omdat zij deze uitkeringen betalen.



Maar behalve tevredenheid over de daling van het aantal WW-uitkeringen zijn er grote zorgen over de ict-sector in Enschede en de rest van Twente. Er is een chronisch tekort aan nieuwe medewerkers in de ict, met name softwareontwikkelaars. Die technologen zijn amper te krijgen. Wethouder Welman: ,,Er is zelfs zo veel vraag naar, dat bedrijven bij het onderwijs al in het derde studiejaar op de stoep staan om talent te lokken.''