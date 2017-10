Werkgeversvoorman: 'Ernstig tekort aan personeel dreigt als we niet nú actie ondernemen'

Doen bedrijven dit niet, dan voorziet Van de Kraats grote problemen op de arbeidsmarkt. ,,Als zij niet investeren in mensen, dan wordt de krapte vanzelf structureel. En dan kan het werk niet meer worden gedaan.”

Volgens de AWVN - als belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers betrokken bij vele honderden cao’s - moet dit onderwerp hoger op de agenda van directies komen. Dat zou volgens hem kunnen door de functie van HR te verzwaren binnen de raden van bestuur.

Van de Kraats: ,,Ondernemingen zullen in de toekomst sowieso steeds meer worden beoordeeld op creatie van maatschappelijke waarde naast financiële waarde – door anderen, maar ook door zichzelf. Om mee te tellen in die wereld is het noodzakelijk dat behalve de vaak sterk ontwikkelde financiële en juridische functie de mens- en maatschappijgerichte functie binnen het ondernemingsbestuur sterker wordt.”

Vacatures

Dat bedrijven het nu al erg lastig hebben om mensen te vinden, bevestigde vandaag nieuw onderzoek van Indeed, de grootste vacaturesite wereldwijd. Na 60 dagen staat nog meer dan een kwart van de functies open. Vooral in Gelderland, maar ook in de provincies Noord-Holland en Utrecht blijkt het lastig om geschikte kandidaten te vinden.

Van de vier grote steden in de Randstand ligt in Rotterdam het percentage onvervulde vacatures het hoogst. Na zestig dagen blijft 29,4 procent van de vacatures onvervuld. De meest gevraagde functie in Rotterdam is klantadviseur, in Den Haag is dat de verpleegkundige.

,,De cijfers maken duidelijk dat er op regionaal niveau een mismatch is op de Nederlandse arbeidsmarkt," reageert Sander Poos van Indeed.