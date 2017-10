Werkgevers ook tegen stijgende AOW-leeftijd

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Slechts 21 procent van de ruim 1.300 werkgevers verkiest de huidige regeling boven andere regelingen. Daarbij is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe langer we leven, hoe langer we moeten blijven werken.

Werkgevers zien vooral een probleem bij de zware beroepen. Maar liefst acht op de tien werkgevers vindt dat werknemers met een zwaar beroep eerder AOW moeten krijgen. In de sector Industrie is zelfs 85 procent van de werkgevers voorstander van die maatregel.

Flexibel

Driekwart van de werkgevers ziet het liefst een flexibele AOW. Daarbij kunnen werknemers kiezen eerder of later met pensioen te gaan. Anders zien werkgevers meer in het vastzetten van de AOW op 65 jaar (46 procent) of desnoods op 67 jaar (33 procent).

Waarom is de AOW-leeftijdverhoging nu eigenlijk zo impopulair bij werkgevers? Volgens NIDI maken ze zich zorgen of mensen het doorwerken lichamelijk volhouden. De angst is dat de arbeidsproductiviteit afneemt en de arbeidskosten toenemen. Want wordt een oudere werknemer ziek vóór de AOW-leeftijd, dan moet de werkgever twee jaar loon doorbetalen.

Niet kant-en-klaar

Een flexibele AOW-leeftijd is echter niet een kant-en-klare oplossing, omdat die op veel manieren kan worden ingevuld. Het betekent op zijn minst dat eerder stoppen met werken voor iedereen een optie wordt, waarbij de uitkering bijvoorbeeld iets omlaag gaat bij vervroegd pensioen. Ook een lagere AOW-leeftijd voor zware beroepen is geen pasklaar alternatief: zo moet eerst per beroepsgroep worden bekeken wat voor werk er in deze categorie moet gaan vallen.