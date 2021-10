Welkom Energie officieel failliet: gedupeerde klanten zien kans op compensatie slinken

Eneco mailt Welkom-klanten

De 90.000 (ex)klanten van Welkom Energie hebben vrijdag een e-mail van hun nieuwe leverancier Eneco gekregen met daarin wat hen te wachten staat. In het schrijven, dat in het bezit van het AD is, vertelt directeur consumenten Joris de Groot dat zij uiterlijk op 5 november de nieuwe tarieven en voorwaarden ontvangen. ,,Ook informeren we je over je termijnbedrag, dat gebaseerd is op je energieverbruik en je nieuwe leveringstarieven.” Klanten met een slimme meter hoeven niets te doen, wie nog geen slimme meter bezit wordt gevraagd de meterstanden door te geven.