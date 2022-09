Webwinkelen is groener dan fysiek shoppen: wie hart heeft voor het milieu bestelt online

Waarom is de inflatie in Nederland hoger dan elders in Europa?

De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar een nieuw recordniveau van 9,1 procent, aangejaagd door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levens- en genotmiddelen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zei eerder op de dag dat in Nederland de inflatie in augustus is uitgekomen op een record van 13,6 procent. Waarom is de inflatie in Nederland hoger dan elders in Europa?

20 september