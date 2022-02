Webwinkel Amazon 191 miljard dollar extra waard na recordkoerssprong

Nieuwste speeltje van Bezos bevestigt de naam van Nederland als superjacht­bou­wer

Miljardair Jeff Bezos heeft een nieuw privéjacht. Het is zó groot dat de iconische brug De Hef in Rotterdam ervoor ontmanteld moet worden om het schip te kunnen laten passeren. De Y721 is weliswaar niet het grootste of duurste jacht ter wereld, maar bevestigt wel de internationale reputatie van Nederland als superjachtbouwer.

13:12