Webshops Tom Coronel failliet, curator ziet kans op doorstart

De rechtbank Midden-Nederland in Lelystad heeft de webwinkels van autocoureur Tom Coronel donderdag failliet verklaard. De shops, waaronder Televisiewinkel.nl, Koffiediscounter.nl en Sneeuwkettingen.com, verkeerden al tijden in zwaar weer. Volgens curator Robert de Lauwere is er kans op een doorstart.

Tot zeer recent was Coronel optimistisch dat de lange tijd succesvolle webshops er bovenop zouden komen. ,,In de racerij crash je ook weleens,” zei de 46-jarige coureur daarover. ,,Dan kan je wel gaan lopen huilen in een hoekje, maar dat werkt niet. De voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel.”



Afgelopen maand ging het echter definitief mis met de webshops die Coronel in 2004 begon, samen met jeugdvriend Marc Koster. Het bankroet werd gisteren uitgesproken door de rechtbank Midden-Nederland, die Robert de Lauwere van Beks & Beks Advocaten tot curator benoemde. 43 medewerkers komen door het faillissement op straat te staan.



Volgens curator De Lauwere is de directe oorzaak van het faillissement een grote leverancier die zijn vordering opeiste en de voorraden vasthield. ,,Toen hebben Coronel en Koster zelf het faillissement aangevraagd.”



De 43 gedupeerde medewerkers zijn voltijd- en parttime medewerkers. ,,Ook waren er wat oproepkrachten.” Volgens De Lauwere, die momenteel alle cijfers van Create2Fit in kaart brengt, bedraagt de schuld zo'n 2 tot 3 miljoen euro. De laatste jaaromzet is nog niet bekend.

Lange tijd gingen de zaken wél voorspoedig voor Coronel en Koster. Ze beleefden na 2004 een bliksemstart. In enkele jaren groeide de omzet van de webshops van Create2Fit naar 35-40 miljoen euro. Het aantal medewerkers groeide tot enkele tientallen.



Met de ambitie door te groeien naar 100-150 miljoen omzet verkochten Coronel en Koster hun meerderheidsbelang in 2009 aan RFS Holland, de moeder van online warenhuis Wehkamp. Die gehoopte groei kwam er echter nooit, het ging juist minder. Toen Britse durfinvesteerder Apax Wehkamp in 2014 kocht, wilde het de stekker uit Create2Fit trekken.



In 2016 kochten Coronel en Koster hun webshops terug, naar eigen zeggen voor slechts 1 euro. Om het tij te keren werden 32 medewerkers op straat gezet en sloot de helft van de webshops. ,,Het plan van RFS was de boel te liquideren. Iedereen netjes betalen, afscheid nemen en klaar,” zei Coronel er over. ,,Maar ik wilde het bedrijf nog een zetje geven.” Over Wehkamp was hij negatief. ,,In feite waren wij als kleine speedboot een olietanker aan het slepen.”



