Webshops opgepast: AliExpress en andere reuzen komen er aan

Menig consument zal er nog nooit wat hebben besteld, maar de naam doet ongetwijfeld bij de meesten wel een belletje rinkelen: AliExpress. De Chinese webshop, onderdeel van de Alibaba-groep, heeft inmiddels wereldwijd een stevige naam opgebouwd als online warenhuis waar je handelswaar spotgoedkoop kunt kopen. Zoals maffe gadgets, kleding, elektronica of ander spul.

En over die prijs gesproken, goedkoop is het zeker. Voor een hoesje voor een mobieltje betaal je in de winkel zomaar 20 tot 30 euro, maar in de online winkel van AliExpress vind je er één voor hooguit een paar euro. Op de kwaliteit zal ongetwijfeld wat aan te merken zijn, maar voor sommige spullen - zoals voor een simpel telefoonhoesje - zal dat minder relevant zijn.

Wat wel een struikelblok kan zijn, is de lange levertijd. Een pakketje kan goed een week of vier op zich laten wachten. En een ander nadeel van AliExpress is: wie boven een bepaald bedrag bestelt, moet invoerkosten betalen.

Dit gedoe kan sommige consumenten ervan weerhouden om bij de Chinezen te bestellen, maar retaildeskundigen denken dat dit verleden tijd is zodra Alibaba zijn allereerste distributiecentrum opent in Europa. Vanuit die plek – zowel Nederland als België is in de race – moeten klanten in Europa over een jaar of twee binnen 72 uur hun pakketje op de mat of in de bus krijgen.

Zorgen

Quote Nederland telt ruim 35.000 webwinkels en nogal wat van die winkels hebben eigenlijk niets bijzonders te bieden Paul Moers, retaildeskundige Voor de consument is dat goed nieuws: de levertijd daalt drastisch en de invoerkosten spelen geen rol meer. Voor veel ‘middelmatige webshops’ is de vestiging van Alibaba in Europa echt reden tot zorg, denkt retaildeskundige Paul Moers. ,,Nederland telt ruim 35.000 webwinkels en nogal wat van die winkels hebben eigenlijk niets bijzonders te bieden. Die ondernemers kunnen wel eens snel verpulverd worden door Alibaba.”



Directeur Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org, de branchevereniging van webwinkels, sluit zich daarbij aan: ,,de komende jaren kunnen nog heel wat slachtoffers vallen. Reken maar dat het winkellandschap de komende jaren flink opgeschud gaat worden.” De reden: wij kennen Alibaba van het spotgoedkope AliExpress maar het bedrijf heeft veel meer te bieden dan die maffe gadgets. Onder de paraplu van het moederbedrijf hangen sterke merken die kwalitatief en aantrekkelijk geprijsde spullen aanbieden.

En dan is er niet alleen de concurrentie van Alibaba, waarschuwt Jongen. ,,Ook andere grote reuzen als het Chinese JD.com en het Amerikaanse Amazon staan te trappelen om de Europese markt te bestormen.” De directeur verwacht dat bedrijven als Coolblue of Bol.com daar weinig last van krijgen – ‘ze hebben een stevige positie weten op te bouwen en bieden de klant service’ – maar anders is dat voor bedrijven die niet zijn meegegaan in de behoeftes van hun klanten of geen meerwaarde bieden.

Juist daar is er de komende jaren nog een wereld te winnen, denkt Jongen. De markt voor online bestedingen is de afgelopen jaren gegroeid met 10 tot 20 procent en de verwachting is dat die online groei de komende jaren doorzet. Wijnen: ,,De taart zal de komende jaren groeien en daar kunnen sommige winkeliers van profiteren."

Volledig scherm Wijnand Jongen, directeur van thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor (web)winkels in Nederland. © Marlies Wessels

Wakker

Coolblue en Bol geven in een reactie aan niet wakker te liggen van de felle concurrentie. Coolblue zegt zich te richten op de klant en al helemaal niet bezig te zijn met wat de concurrentie doet. Ook Bol wordt niet zenuwachtig: ,,Met 9 miljoen klanten hebben we een stevige positie in de Nederlandse en Belgische markt weten op te bouwen.”

Paul Moers denkt dat deze partijen de snelle levering, goede service en lokale aanpak als voordeel hebben op veel andere webshops én fysieke winkels zoals een MediaMarkt.