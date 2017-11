Webgigant Amazon wil Nederland veroveren en komt met webwinkel en videostreaming

Met Amazon Prime, dat in de VS ruim 80 miljoen abonnees telt, krijgen Nederlandse consumenten toegang tot de twee miljoen artikelen tellende webshop van Amazon. De helft daarvan worden binnen een dag gratis bezorgd, voor de overige miljoen items gelden twee dagen. Artikelen zijn in dertig categorieën verkrijgbaar, van mode tot gereedschap, elektronica en woon- en keukenartikelen.



Ander voornaam onderdeel is de streamingservice Prime Video, die duizenden series en programma’s telt. Populaire series als The Walking Dead, Mr. Robot en American Gods maken daar deel van uit, net als autoprogramma The Grand Tour met ex Top Gear-presentator Jeremy Clarkson. Ook werkt Amazon aan een tv-serie van Lord of the Rings.



Prime, dat een introductieprijs van 3,99 euro per maand kent of 49 euro per jaar kost, telt echter nog meer voordelen. Zo mogen abonnees al hun foto’s onbeperkt gratis opslaan in de cloud.