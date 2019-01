‘We krijgen 927,10 euro kinderbijslag per kwartaal’

Leo: ,,Met vier kinderen krijgen we 927,10 euro kinderbijslag per kwartaal.”



Elize: ,,Daar waren we op uit, we houden niet van kinderen. Grapje!”



Leo: ,,Als het financieel kan om een groot gezin te onderhouden, en het is ons gegeven, waarom dan niet?”



Elize: ,,Toen onze derde geboren was, vonden we ons gezin nog niet volledig. Nu wel.”



Leo: ,,We geven maandelijks ongeveer 700 euro uit aan boodschappen. Deels laten we die bezorgen.”