‘We hebben besloten dat we geen kinderen willen’

Mary Ann: ,,Ik woon nu twee jaar in Nederland. Wel even wat anders dan de Filipijnen.”



Maurits: ,,We leerden elkaar kennen via internet.”



Mary Ann: ,,Een paar maanden geleden zijn we getrouwd. Hoe we met geld omgaan, is sinds het huwelijk niet veranderd. We deelden meteen al alles. Wat ik verdien, zet Maurits op de spaarrekening.”



Maurits: ,,Al krijg je daar nauwelijks rente over uitgekeerd. Al is het maar 0,01 procent, elke eurocent die ik banken kan aftroggelen, troggel ik af. Op de betaalrekening heb ik hooguit 50 euro staan. Als het bedrag onder nul komt, krijg ik een sms.”



Mary Ann: ,,Dan zet Maurits er weer wat op, zodat er genoeg is om uit te geven.”



Maurits: ,,Ik verdien natuurlijk veel meer dan Mary Ann, dus ik verwacht niet dat zij de helft van de hypotheek betaalt. Het huis staat wel ook op haar naam. Dat was lastig om te regelen, omdat ze geen permanente verblijfsstatus heeft.”



Mary Ann: ,,Toen ik net in Nederland was, kreeg ik een baan in een hotel in Amsterdam. Maar het werd me te zwaar.”