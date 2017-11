'Wat als we ons sociaal wenselijke pantser laten varen?'

Leuk spelletje voor in de auto: bedenk vragen waar (bijna) niemand eerlijk antwoord op geeft. Ik weet er al een paar: hoeveel geef je aan goede doelen? Hoe vaak hebben jij en je partner seks? En vind jij jezelf slimmer dan gemiddeld? Mensen schetsen graag een mooi beeld van zichzelf, en schuwen daarbij een leugentje om bestwil niet.

Maar die sociaal wenselijke antwoorden vormen wel een groot obstakel bij onderzoeken, zelfs als ze anoniem zijn. Niet voor niets zijn er zo weinig betrouwbare cijfers over overspel en klopt de verkiezingsuitslag lang niet altijd met de polls.

Quote Je kunt bij een enquête invullen dat je van gezonde salades houdt, maar als je je ogen niet kunt afhouden van een enorme hamburger, weet de markt­on­der­zoe­ker genoeg Wetenschappers, marketeers én Maurice de Hond zouden dan ook vast heel graag de gedachtes van mensen kunnen lezen. Nou, met de nieuwste technieken komt dat steeds dichterbij. Onderzoekers die zich niet om de tuin willen laten leiden, kunnen gebruikmaken van facial coding.



Daarbij registreert een slimme camera de emoties van proefpersonen. Deze techniek kan bijvoorbeeld een sociale glimlach herkennen, een nepglimlach waarbij de spieren rondom de ogen niét betrokken zijn, of verbazing of afschuw.



Een andere techniek is eye tracking. Een camera registreert waar jouw oog naartoe wordt getrokken en hoelang je blik blijft hangen. Je kunt bij een enquête invullen dat je van gezonde salades houdt, maar als je je ogen niet kunt afhouden van een enorme hamburger, weet de marktonderzoeker genoeg. Deze techniek wordt ook vaak gebruikt bij het testen van websites.

Maar wil je echt in het brein van mensen kruipen, dan moet je data-analist worden bij Google. Seth Stephens-Davidowitz, die ooit die baan had, laat in zijn boek Everybody lies zien wat er gebeurt als we ons sociaal wenselijke pantser laten varen.

Hij analyseerde heel veel geanonimiseerde zoekopdrachten in Google. Omdat we denken dat niemand meekijkt, typen we de meest persoonlijke dingen in de zoekmachine in, zoals 'Ik heb spijt van mijn kinderen', 'Ik haat mijn baas' of 'Ik heb kleine borsten'.

Stephens-Davidowitz schetst in zijn boek niet bepaald een fraai mensbeeld. Vraagt een onderzoeker of we tolerant zijn ten opzichte van mensen met een andere huidskleur, knikken we allemaal braaf 'ja'. Maar Stephens-Davidowitz ontdekte dat Amerikanen in de privacy van hun huis net zo vaak op de term 'nigger' als op 'migraine' googlen. En nigger is bepaald geen koosnaam. Veel voorkomende zoekopdrachten zijn 'stupid niggers' en 'I hate niggers'.