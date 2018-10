Wat als de Toto verdwijnt? ‘Tabakszaken zijn flexibel’

,,We zijn niet afhankelijk van de Toto. Ik maak me geen zorgen”, zegt een verkoper van de Thomas A Kempis Tabakshop uit Zwolle stellig. Speciaalzaak S. Kol uit Groningen gelooft ook dat het meevalt. ,,Volgens mij is het een praatje van de Toto zelf, want wij verdienen er al langer niet veel aan.” De verkoopster verwijst naar een verandering die moederbedrijf Nederlandse Loterij zelf afgelopen jaar doorvoerde, waarbij ondernemers niet langer een deel van de Toto-winst van hun klanten mogen houden. ,,Dan blijft er toch al weinig over.” Die ingreep noemt ook tabakszaak De Damper uit Nijmegen ‘ingrijpender’. Winkelier P. van der Kamp uit Leeuwarden zegt wel geschrokken te zijn. ,,Ik dacht: nee hè, het houdt niet op. We staan al behoorlijk onder druk”, aldus de ondernemer, die tussendoor de hoorn af en toe even neerlegt om pakjes sigaretten af te rekenen. ,,Het is een optelsom van tegenvallers. Maar ach, van de Toto alleen kunnen we niet leven.”

Van tabak naar gemak

De tabakswinkels geven een algeheel beeld van het zoeken naar alternatieve verdienmodellen. Daarin is de Toto naast andere kansspellen maar een klein onderdeel. Sigaretten vormen overigens al lang niet meer de hoofdmoot. Pakketten verzenden en aannemen doen steeds meer zaken ernaast, of ze verdienen bij als stomerij of verkapte buurtsuper. Zo veranderen ze langzaam van tabakszaak naar ‘gemakszaak’. Die tendens herkent ook Jos Zuidwijk van branchevereniging NSO. Hij moedigt de stappen van winkels aan. ,,Tabakszaken zijn flexibel. Ze beseffen waar behoefte aan is in hun buurt, en proberen hierop in te spelen om zo relevant te blijven.” Toch blijft hij bij zijn standpunt, dat hij vanochtend ook in De Telegraaf verkondigde : ,,Er gaan gegarandeerd winkels over de kop door het verdwijnen van de Toto.” Dat lot zou zelfs vrijwel alle 1500 tabakszaken bedreigen. ,,Het scheelt ze duizenden euro’s per jaar, terwijl hun inkomensruimte al niet groot is.”

Zes keer zoveel belasting

De Nederlandse Loterij, het moederbedrijf van de Toto, is in ieder geval vast van plan de wetswijziging van tafel te krijgen om het gokspel te redden. De Toto zou verlieslatend zijn als de wijziging van de Wet Kansspelbelasting erdoor komt. De belastingdruk zou verzesvoudigen. ,,Dan lijkt het een logisch gevolg dat het spel niet overeind blijft", zegt een woordvoerder.



Met de verandering zou gokken op sportwedstrijden via internet of in een winkel gelijk behandeld worden voor de kansspelbelasting. Op dit moment hebben volgens de Europese Commissie aanbieders van landgebonden sportweddenschappen een oneerlijk voordeel omdat die geen belasting hoeven te betalen, terwijl aanbieders op afstand (via internet) dat wel moeten.



In beide gevallen moet de aanbieder straks belasting betalen over het bruto spelresultaat, wil staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Nu is dat nog de speler, die overigens geen belasting hoeft te betalen als de prijs lager is dan 449 euro.



De Tweede Kamer stemt deze week over de wetswijziging. Als alles doorgaat wordt de nieuwe wet waarschijnlijk begin 2021 van kracht.