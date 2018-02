Wakker Dier wil verbod op varkensballen

Om tegemoet te komen aan de natuurlijke behoefte van varkens om te wroeten en te bijten, is afleidingsmateriaal in varkensstallen verplicht. De ballen die veel varkenshouders als afleiding in stallen hangen, blijken daar echter niet voor geschikt.

,,Dat wij mensen een bal leuk vinden om mee te spelen, wil niet zeggen dat een varken er ook wat mee kan. Varkens proberen in de bal te happen, maar dat lukt niet. Daardoor raken ze gefrustreerd en zijn ze snel uitgespeeld'', legt onderzoeker Marc Bracke uit.

Slechter leven

Beter werkt een lange speelketting waar varkens op kunnen wroeten. Nog beter zijn touw, een stuk zacht hout of een jutezak die door de varkens kapotgebeten kunnen worden. Het allerbeste is echter een laag stro in het hok, blijkt uit onderzoek.

Quote ,,Dat wij mensen een bal leuk vinden om mee te spelen, wil niet zeggen dat een varken er ook wat mee kan Marc Bracke, onderzoeker Wageningen Livestock Research Die laatste opties zijn voor boeren echter niet praktisch: de mestput raakt verstopt en dus heeft de boer meer werk en hogere kosten. Daarom kiezen veel boeren voor een ketting met of zonder bal. ,,Dat accepteerde de overheid zonder bewijs dat het werkte'', zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier: ,,Daardoor hebben miljoenen varkens een slechter leven gehad.''

Krulstaart

Varkens die weinig afleiding hebben, gaan in elkaars staarten bijten. Om dat te voorkomen wordt de krulstaart van de meeste varkens geamputeerd. Volgens Europese wetgeving is dat verboden. Vijf jaar geleden sloot de varkenssector een pact met de overheid en De Dierenbescherming om daar een einde aan te maken. Vervolgens werd een 'Werkgroep Krulstaart' opgericht.

In de praktijk is er sindsdien nog niks veranderd, concludeerde de Europese Commissie vorig jaar in een inspectierapport waarin Nederland een veeg uit de pan kreeg. Het couperen van varkensstaarten is nog altijd gebruikelijk. Zelfs bij varkens met één Beter Leven ster van De Dierenbescherming, al wordt de staart bij die dieren wel iets langer gelaten.

Quote Zelfs een laag stro biedt geen garantie tegen staartbijten. Maar met af­lei­dings­ma­te­ri­aal is nog veel welzijnswinst te halen Marc Bracke, onderzoeker Wageningen

Om te stoppen met couperen is goed afleidingsmateriaal voor varkens essentieel, stelt Bracke. ,,Maar zelfs een laag stro biedt geen garantie tegen staartbijten. Ook factoren als het klimaat in de stal, goede voeding en de ruimte in de stal spelen daarbij een rol. Veel van die factoren hebben varkenshouders al goed voor elkaar, of ze kunnen er weinig aan veranderen. Maar voor afleidingsmateriaal ligt dat anders. Daar is nog veel welzijnswinst te halen.''