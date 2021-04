Wakker Dier boos: nog nooit zoveel vleesaanbiedingen met Pasen

Turkse lira daalt met 17 procent na ontslag topman centrale bank

22 maart De Turkse lira is maandag ruim 17 procent in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar nadat president Recep Tayyip Erdogan zaterdag de baas van de centrale bank van het land had ontslagen. Dat besluit kwam enkele dagen nadat de centrale bank de beleidsrente met 2 procentpunt naar 19 procent verhoogde. Sahap Kavcioglu is inmiddels aangesteld als vervanger van de ontslagen Naci Agbal.