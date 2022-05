Waarschuwing voor steeds zwaardere sancties: ‘We storten ons in diepe recessie’

De sancties zijn bedoeld om Poetin duidelijk te maken dat hij te ver is gegaan. Dat is toch een belangrijke boodschap?

,,Zeker. De oorlog is verschrikkelijk. Het is echt afschuwelijk wat in Oekraïne gebeurt. Natuurlijk schendt Rusland het internationaal recht. Maar de oorlog is tien weken bezig en we zitten al met het zesde sanctiepakket. Ik denk dat het goed is om even na te denken over de optimale strategie.’’