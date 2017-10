'Waarom vinden we een salarisverhoging eigenlijk zo belangrijk?'

Econoom en Nobelprijswinnaar Angus Deaton onderzocht of geld gelukkig maakt. Volgens hem heeft een salarisverhoging alleen invloed op je geluksgevoel als je minder dan 68.000 euro verdient. Daarboven maakt het niets meer uit. Na vijftien jaar werken krijgt het gros van de basisschoolleraren zo'n 3.500 euro bruto per maand, ofwel 42.000 euro per jaar. Daarna staat hun loon stil. Extra salaris kan de docenten dus wel wat blijer maken. De vraag is echter hoeveel.



Gezondheid is namelijk veel belangrijker voor het geluksgevoel dan inkomen, zo blijkt uit onderzoek van het CBS. 95 procent van de mensen, die hun gezondheid als zeer goed bestempelen, zegt gelukkig te zijn. Bij Nederlanders met een slechte of zeer slechte gezondheid is dat slechts iets meer dan de helft. In dat opzicht komen de basisschoolleraren er waarschijnlijk niet best af.