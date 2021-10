Waarom Coolblue wéér de beurs niet op gaat: ‘Beleggers twijfelen over prijs’

1. Hoge prijs

Het moment was daar. Alle puntjes stonden op de i, aldus mede-oprichter en ceo Pieter Zwart twee weken geleden in een speciale videoboodschap. Coolblue zou nog deze maand de gang naar Beursplein 5 in Amsterdam maken. Het (web)winkelbedrijf mikte op een waardering van zo'n 3 miljard. Er gingen zelfs bedragen rond van 6 miljard. ,,Als je zo'n hoge prijs vraagt, zijn de verwachtingen minimaal net zo hoog.”