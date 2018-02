Waarde Snapchat keldert met miljard dollar na één tweet van Kylie Jenner

,,Zijn er meer mensen die Snapchat niet meer openen? Of ben ik de enige?'' twitterde de 19-jarige Kylie. Het aandeel van moederbedrijf Snap daalde daarna met ruim 6 procent, goed voor een verlies aan beurswaarde van liefst 1,3 miljard dollar. Het gaat wat ver om de koersdaling volledig aan de halfzus van Kim Kardashian te wijten, maar ze heeft wel een enorme invloed op jonge gebruikers. Kylie heeft op Twitter en Instagram samen ruim 128,5 miljoen volgers, grotendeels in de doelgroep van Snapchat (18- tot 34-jarigen). Haar nettowaarde schommelt tussen de 40 en 50 miljoen dollar, dankzij onder meer haar eigen make-uplijn Kylie Cosmetics en de realityshow Life of Kylie .

Ontwerp

Gisteren werd bekend dat Snap-topman Evan Spiegel ruim 636 miljoen dollar uitbetaald zou krijgen als gevolg van de beursgang van het bedrijf. Vorige week kwam Snapchat nog negatief in het nieuws, toen de app zijn nieuwe update lanceerde die er heel anders uitziet. Veel gebruikers vinden dat de app niet makkelijker is geworden in gebruik en tekenden een online petitie waarin Snapchat wordt opgeroepen terug te keren naar het oorspronkelijke design. De petitie is al 1,2 miljoen keer ondertekend.



Overigens is er nog hoop voor Snapchat, want Kylie kwam later op haar tweet terug. Ze heeft nog steeds warme gevoelens voor de app, zegt ze. ,,Mijn eerste liefde".