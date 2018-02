Waarde bitcoin stijgt meer dan 50 procent sinds dieptepunt

De munt is daardoor sinds 6 februari ongeveer 57 procent in waarde gestegen volgens Bloomberg. De laatste keer dat de virtuele munt zo veel waard was, was op 30 januari. Sinds die periode zakte de bitcoin in een week tijd van 12.000 dollar naar een waarde van iets meer dan 6.000 dollar. Beleggers maakten zich zorgen over mogelijk ingrijpen van toezichthouders. Vooral in Azië waren de zorgen groot. In Nederland zei minister Wopke Hoekstra (Financiën), dat een verbod op van bitcoin afgeleide producten als binaire opties en bitcoinfutures wenselijk is.



Nadat de munt begin februari zijn slechtste week beleefde sinds december 2013 is de koers langzaam weer opgekrabbeld. Op het hoogtepunt in december werd voor één bitcoin nog ongeveer 20.000 dollar neergeteld. De gestaag stijgende prijs leidde tot veel belangstelling voor de munt, onder meer van speculanten. Het werd in de Verenigde Staten bijvoorbeeld mogelijk om in bitcoin-futures te handelen. Dat zijn termijncontracten, waarbij de koper met de verkoper een waarde van de bitcoin afspreekt op een toekomstige datum. Op die datum wordt gekeken wat de bitcoin waard is. Is die waarde hoger dan de afgesproken waarde dan heeft de koper winst. Is de koers lager, dan moet hij het verschil bijbetalen. Omdat de koers van bitcoin zo veel schommelt, is het afsluiten van een bitcoin-future bijzonder risicovol.