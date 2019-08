VS beschuldigt Peking van valutamanipulatie; China ontkent aantijgingen

De VS beschuldigt China officieel van valutamanipulatie en wil dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een onderzoek start. China ontkent in alle toonaarden. Beleggers houden hun hart vast, nu het handelsconflict tussen de twee landen oplaait.

Nieuw is het verwijt van de Amerikanen niet: president Donald Trump roept al langer dat China met zijn munt speelt om de export een zetje te geven. Wat wél nieuw is, is dat het Amerikaanse ministerie van Financiën Peking officieel heeft beschuldigd van valutamanipulatie. De laatste keer dat dit gebeurde, was in de jaren negentig.

De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft bij het het Internationaal Monetair Fonds aan de bel getrokken. De VS wil dat het maatregelen neemt, zodat China zijn valutatransacties in de toekomst transparanter en eerlijker laat verlopen.

De Chinese centrale bank ontkende dat het bewust zijn munt heeft verzwakt om de Amerikanen dwars te zitten. De afwaardering van de yuan is door de markt bepaald, luidt de boodschap. De bank nam dinsdag wel maatregelen om de eigen valuta minder ver te laten. De Chinese munt wordt deels door de overheid gecontroleerd.

Importtarief

De verzwakking van de Chinese munt volgde een paar dagen na de aankondiging van Trump dat hij per 1 september een importtarief van 10 procent invoert op 300 miljard dollar aan Chinese goederen zoals laptops en speelgoed. Peking kondigde gisteren nog een andere maatregel aan: de invoer van Amerikaanse landbouwproducten wordt voorlopig opgeschort.

De oplopende spanningen tussen de twee landen heeft de financiële markten de afgelopen dagen flink opgeschud. Wall Street beleefde gisteren de grootste verliesdag van dit jaar. Ook in Azië en in Europa gingen de beurzen flink onderuit. De koersdalingen gingen vandaag door in Azië. Beleggers dumpen Aziatische aandelen en zoeken hun heil in ‘veilige’ havens zoals goud en Duitse en Amerikaanse staatsobligaties.