Vragen en waarschuwingen voor klanten Rabobank bij mogelijke transactie met Iran

Samsung lijdt onder handelsoor­log: vraag daalt, winst halveert

5 juli De winst van Samsung is meer dan gehalveerd door een sterke afname in de vraag naar chips en dure smartphones, blijkt uit voorlopige cijfers. De winst nam in het tweede kwartaal van 2019 af tot iets minder dan 5 miljard euro. Ook de omzet daalde licht. Dit is onder andere een gevolg van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.