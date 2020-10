Volwassenen kopen meer speelgoed voor zichzelf

Vanaf zaterdag verspreidt bol.com Het Grote Speelgoedboek, een inspiratiebron voor Sinterklaas. De webwinkel heeft 2,5 miljoen exemplaren laten drukken. Vorig jaar viel het boek voor het eerst op de mat. ,,We merkten dat kinderen veel behoefte hebben aan een echt boek, waaruit ze afbeeldingen van hun favoriete speelgoed kunnen knippen en op hun verlanglijstje kunnen plakken’’, zegt Mathieu Veldhuijzen, bij bol.com verantwoordelijk voor het speelgoedboek.

Lees ook PREMIUM Op het verlanglijstje: klassiek speelgoed is terug van weggeweest Lees meer

Meer thuis

Zijn collega Marcel de Looper vertelt dat de speelgoedtrends van 2020 toch wel anders zijn dan voorgaande jaren. ,,Dat heeft vooral met corona te maken. Mensen zijn veel meer thuis en op zoek naar spullen om niet alleen de kinderen, maar ook zichzelf bezig te houden. We merken bijvoorbeeld dat de populariteit van Lego onder volwassenen een vlucht heeft genomen door de tv-uitzendingen van Lego Masters. Daarin waren spectaculaire bouwwerken te zien. Het beeld was altijd dat vooral volwassen nerds legosteentjes kochten, maar dat is achterhaald. Net zoals puzzels alleen door ouderen worden gelegd, dat is allang niet meer het geval’’, zegt de speelgoedexpert.

De Looper merkt dat ook knutselspullen, bordspellen en games het goed doen in de webwinkel. Microsoft en Sony komen met nieuwe versies van de Xbox en Playstation, die zullen straks hard gaan.’’ Minder hard gaat speelgoed dat is afgeleid van filmfiguren als Trolls en Minions. ,,Nieuwe films over deze figuurtjes zijn door de corona-epidemie uitgesteld en dat betekent dat er ook minder vraag is naar merchandise.’’

Amazon

Wat voor bol.com anders is dit jaar, is de komst van Amazon. De Amerikaanse gigant -sinds maart in ons land actief- stunt in de Nederlandse webwinkel met de prijzen van speelgoed. Om een voorbeeld te noemen: bij bol.com kost de verkenningsduikboot uit de Lego-serie City Oceaan 26,96 euro. Bij Amazon bedraagt de prijs voor dezelfde boot 21,48 euro. De Looper verwacht dat de prijs van speelgoed voortdurend verandert door vraag en aanbod. ,,We houden de prijzen elke dag in de gaten en houden regelmatig acties, dus dat zal de consument zeker merken. Maar dat deden we andere jaren ook al. Daarnaast is prijs niet het enige middel om succesvol te zijn. Het gaat om service en gemak. We kennen de Nederlandse en ook Belgische klant als geen ander. En met het speelgoedboek bieden we een meerwaarde.’’

Volledig scherm Bij het speelgoedboek van Bol.com hoort dit jaar ook een app die kan worden gedownload. Als je met de app op het speelgoed in het boek scant, komt het tot leven in de vorm van filmpjes, foto's en extra informatie. © Bol.com

Het speelgoedboek van bol.com is dit jaar voorzien van een app speciaal voor kinderen. Veldhuijzen: ,,Met de app kun je de plaatjes in het boek scannen en breng je het speelgoed als het ware tot leven. Zo kun je met de app inzoomen op Harry Potter-bouwpakketten zoals de klokkentoren van Zweinstein. Wij denken dat het een verrijking is voor kinderen.’’ Het speelgoedboek is ook verkrijgbaar in de winkels van Albert Heijn.

Volledig scherm Er is veel vraag naar puzzels. © bol.com

Volledig scherm Ook bordspellen zoals Ticket to Ride doen het goed. © bol.com

Volledig scherm Super Mario is een klassieker. © Bol.com

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.