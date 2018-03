VodafoneZiggo trekt stekker uit analoge tv: binnenkort alleen nog digitaal kijken

Omzet Coolblue schiet omhoog naar 1,2 miljard euro: 'allermooiste jaar ooit'

10:10 Coolblue verkocht afgelopen jaar voor 1,2 miljard euro in Nederland en België. Dat is 38 procent meer in vergelijking met 2016. Het webwinkelbedrijf uit Rotterdam boekte in 2017 een winst van 21 miljoen euro.