VodafoneZiggo rolt supersnel Gigabit-internet landelijk uit

De strijd tussen VodafoneZiggo en KPN om het snelste internet brandt dit najaar echt los. Vanaf volgende week verhoogt VodafoneZiggo de internetsnelheid van zijn netwerk tot wel 1 Gigabit per seconde. Eerst in Utrecht en omgeving, maar vanaf januari in een groot deel van Nederland.

VodafoneZiggo-baas Jeroen Hoencamp is er wat trots op: een jaar lang werkte de kabelaar aan de grootste netwerkupgrade in jaren. In de Utrechtse wijk Oog in Al konden consumenten als proef surfen met downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde. Dat is tien keer meer dan de gemiddelde aansluiting in Nederland en qua snelheid vergelijkbaar met glasvezelinternet.



,,Die pilot verliep bijzonder goed, vandaar dat we nu drie maanden eerder dan gepland de landelijke uitrol starten”, zegt ceo Hoencamp. ,,En het mooiste: we hoeven daarvoor niet te graven. We doen het met een grote software-update. Bewoners, gemeenten en automobilisten ondervinden geen overlast. Veel burgemeesters zullen blij zijn.”

Nieuwe technologie

Vanaf 15 oktober is eerst Utrecht en omgeving (oa Nieuwegein en Vleuten) aan de beurt. Een belofte die de kabelaar vorig jaar bij het openen van zijn nieuwe hoofdkantoor te Hoog Catharijne deed tegenover burgemeester Jan van Zanen. Vanaf januari volgt een groot deel van Nederland, waaronder Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen. ,,Eind 2020 is het supersnelle internet voor twee derde van onze 7,2 miljoen aangesloten huishoudens beschikbaar.”



In de loop van 2021 kunnen alle klanten van de super hoge snelheden gebruik maken. VodafoneZiggo kan de snelheden zoveel verhogen dankzij een nieuwe technologie, Docsis 3.1 genaamd. Met die wereldwijde standaard kan data veel efficiënter door VodafoneZiggo's netwerk - een combi van koper (coax) en glasvezel - worden getransporteerd. Tegelijk stopte de kabelaar met analoge televisie, waardoor het bandbreedte heeft vrijgespeeld voor de snelheidsverhoging.



Volledig scherm Het vorig jaar geopende hoofdkantoor van het fusiebedrijf VodafoneZiggo in Utrecht. © ANP XTRA

Future proof

Consumenten gaan straks 99,50 euro betalen voor het superinternet, dat is inclusief het meest uitgebreide tv-pakket en vast bellen. Zakelijke klanten tikken ruim 90 euro af. Hoe snel 1 Gigabit is? Films en tv-programma's kunnen daarmee in superhoge 4K-resolutie streamen, zeer grote bestanden downloaden en supersnel gamen. Een bestand van 5GB is in 42 seconden binnengehaald, met een gemiddelde internetverbinding vergt dat nu 7 minuten. Een film in de hoogste resolutie van 20GB is in drie minuten gedownload.



Volgens VodafoneZiggo is het belang echter veel groter dan razendsnel streamen van video's. ,,Met ons Gigabit internet is Nederland binnenkort helemaal future proof en klaar voor de komst van het internet of things, 5G, toepassingen van kunstmatige intelligentie.”



Met de grote upgrade brengt VodafoneZiggo KPN een forse klap toe. De grote concurrent kan momenteel slechts een derde van de acht miljoen Nederlandse huishoudens glasvezel bieden. De rest van Nederland moet het doen met internet over KPN's oude kopernetwerk, dat overigens wel flink is opgelapt. De snelheden halen het echter niet bij de kabel.



Volledig scherm De aanleg van glasvezelkabel. In tegenstelling tot KPN kan VodafoneZiggo zijn netwerk upgraden zonder (veel) te hoeven graven. © ANP XTRA

KPN ook bezig

Na jarenlang weinig haast met de aanleg van glasvezel te hebben gemaakt, maakte KPN eind vorig jaar bekend komende jaren nog eens een miljoen huishoudens te willen aansluiten. Tegen die tijd is glasvezelinternet van KPN voor circa 45 procent van Nederland beschikbaar.



Ceo Hoencamp gaat er vanuit dat VodafoneZiggo enkele jaren voorsprong op KPN heeft genomen. ,,Bovendien kunnen we de snelheden komend decennium nog veel verder opvoeren, tot wel 10 Gigabit per seconde.”



Een voordeel dat KPN overigens met zijn glasvezel wél bezit is dat de download- als de uploadsnelheid even hoog zijn. Bij kabelinternet ligt de uploadsnelheid substantieel lager.Kan bij VodafoneZiggo straks met 1 Gigabit worden gedownload, uploaden lukt slechts met 50 Megabit per seconde. Een factor twintig minder.



Volledig scherm VodafoneZiggo ceo Jeroen Hoencamp vorig jaar oktober met burgemeester van Utrecht Jan van Zanen. Hoencamp beloofde toen Utrecht als eerste het nieuwe Gigabit-internet te geven. © German Villafane

Verglazing niet nodig

Hoencamp ziet dit echter niet als majeur probleem. ,,De meeste consumenten downloaden vooral en daarbij is 50 Megabit upload snel genoeg. Bovendien schrijdt de techniek voort en zal die snelheid in de toekomst nog flink verhoogd kunnen worden.”