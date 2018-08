VodafoneZiggo komt met internet van glasvezelniveau

De snelheidsverhoging is nodig nu het dataverbruik in huiskamers en bij bedrijven explosief blijft toenemen. ,,Neem een gezin: daar is het steeds normaler dat vader Netflix kijkt, dochter naast hem op de iPad bezig is, zoonlief aan het gamen is en moeder op de studeerkamer op de pc zit," legt Eben Albertyn, technisch directeur bij VodafoneZiggo uit. ,,Wij zien het dataverbruik jaar op jaar met 40 tot 50 procent stijgen. Dat vergt veel van het kabelnetwerk." Het supersnelle internet kan worden uitgerold dankzij een nieuwe technologie, Docsis 3.1 in jargon. ,,Dat is een internetstandaard die wereldwijd is afgestemd met providers," vertelt Albertyn. ,,Daardoor lukt het om veel hogere snelheden uit hetzelfde kabelnetwerk halen dan nu. Vergelijk het met het verschil tussen 3G en 4G." De operatie, die VodafoneZiggo tientallen miljoenen euro's kost, is mede mogelijk door het dit voorjaar bekendgemaakte besluit om te stoppen met analoge televisie. Daardoor komt capaciteit vrij voor beter en sneller internet. Momenteel schakelt het bedrijf regio per regio af, in september is de regio Rotterdam aan de beurt.

1 Gigabit per seconde

Primeur voor het supersnelle internet is voor twintig huishoudens en bedrijven in de Utrechtse wijk Oog in Al . Zij mogen het supersnelle internet komende maanden uittesten. Vanaf deze week beschikken zij over snelheden van 1 Gigabit per seconde. Ter vergelijking: nu gelden snelheden tussen de 150 en 200 megabit per seconde als supersnel. Zo is het doel van de Europese Commissie om in 2020 de helft van de Europeanen een de snelheid van minstens 100 Mbit te geven.



VodafoneZiggo gaat dus veel verder. De 1 Gigabit per seconde is overigens slechts het begin: de snelheid kan de jaren erna tot wel vijf keer hoger worden opgevoerd. ,,Al met al krijgen klanten snelheden vergelijkbaar met glasvezel," zegt Albertyn.



Hij beklemtoont dat de verbetering veel meer dan snelheid alleen is. ,,Het gaat ook om verbetering van de stabiliteit en wat in de telecomwereld latency heet: de snelheid waarmee een signaal over het internet reist en een druk op de knop effect heeft bij de ontvanger."