Vodafone trekt na acht jaar stekker uit slogan 'Power To You'

INTERVIEWNa acht jaar doet Vodafone de bekende slogan Power to You in de ban. De marketingkreet voldoet niet langer in deze moderne tijd, maakt de mobiele aanbieder vandaag wereldwijd bekend.

Quote Power To You bracht ons veel, maar de wereld is veranderd Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt Vodafone De vervangende lijfspreuk luidt The Future is Exciting. Ready?, wat Vodafone vertaalt als ,,De toekomst heeft veel in petto. Doe je mee?'' Vrijdag gaat de nieuwe merkclaim officieel de lucht in voor alle 26 Vodafone-landen.



De nieuwe strategie is logisch, zegt Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt. ,,Power to You dateert uit 2009 toen de iPhone nog maar kort uit was en smartphones begonnen door te breken. De wereld ziet er nu compleet anders uit. We doen alles met onze mobiel, er liggen snelle 4G-netwerken. Dat vraagt een totaal nieuwe aanpak.''



De Britse provider is zuinig op zijn slogans. Voor Power To You was er jarenlang Make the Most of Now. Om alle ruim 500 miljoen klanten te informeren lanceert Vodafone vanaf vandaag een grote campagne, ook in Nederland. Dat Vodafone hier sinds vorig jaar met Ziggo één bedrijf vormt, maakt geen verschil. ,,Dit staat geheel los van Ziggo.''

Hoe is de nieuwe merkclaim tot stand gekomen?

,,We hebben veel research gedaan in de vele markten waar we actief zijn, waaronder Nederland. Wat houdt klanten bezig, wat verwachten ze van ons?''

Is acht jaar niet erg lang voor een snel veranderende sector als de telecom?

,,Power to You bracht ons veel, een nieuwe merkclaim moet je niet elke vijf tot zes jaar vervangen. Al helemaal niet bij zo’n grote speler als Vodafone. Dat heeft tijd nodig om in te dalen.''

Wat wil Vodafone met ‘De toekomst is opwindend’ uitstralen?

,,Dat we de klant centraal stellen en hen uitnodigen alle mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt te beleven. Zo ervaren zij zelf de voordelen van innovatie.''



Volledig scherm In 2001 gebruikte Vodafone het nummer Bohemian Like You van de Dandy Warhols in zijn wereldwijde marketing. Het werd vervolgens een dikke hit. © kostenloos

Dat is marketingpraat, ieder bedrijf 'stelt de klant centraal'.

,,Het gaat om wat je wilt uitstralen. Met Power to You zeiden we: we bieden je een snel en betrouwbaar netwerk, topservice en de rest is aan jou. Dat past niet meer. The Future is Exciting. Ready? is echt een uitnodiging aan klanten om samen met ons mee te gaan.''

Maak het eens concreter…

,,Komende week mogen een aantal klanten in het Amsterdamse Marnixbad via een waterdichte virtual reality-bril zwemmen met witte haaien in Gansbaai, Zuid-Afrika. Een Europese primeur. Veel deden we al: dankzij ons kun je op de bank meestemmen met tv-programma’s als The Voice. We hebben de app Get the Flow gemaakt die stotterende kinderen beter leert articuleren. Met de Fietsersbond ontwikkelden we een slimme jas die fietsers veilig door het verkeer leidt. Dat past prima bij onze nieuwe slogan.''

Voor de lancering van Power to You werd actrice Eva Mendes ingehuurd. Welke celebrity gaan we nu in reclame-uitingen zien?

,,In de eerste fase niemand. We gaan eerst uitleggen wat we bedoelen.''

Met de focus op de voortschrijdende technologie zijn jullie niet alleen. Zo heeft T-Mobile het motto 'Live forward'.

,,Ik praat niet over concurrenten, maar uiteraard zitten we allemaal in de zelfde markt en hebben veel consumenten dezelfde wensen.''

Waarin verschilt Vodafone van andere grote aanbieders?