Vlucht gecanceld? Vanaf oktober moet je binnen week je geld terugkrijgen

Interview Hoe Corendon crashte door corona: ‘Zitten nu in overle­vings­stand’

16 juni Corendon was op weg naar het beste jaar ooit, tot het coronavirus roet in het eten gooide. Nu dreigt ontslag voor een kwart van het personeel en hangt de reisorganisatie aan het infuus bij de banken en de overheid. Baas Steven van der Heijden vertelt over de grote worsteling.