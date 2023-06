Vissersdorpen kregen klap op klap, maar krijgen nu 30 miljoen euro van het kabinet

,,Werken in de visserij is niet zomaar een beroep. Het is een manier van leven waar families in hechte gemeenschappen al generaties nauw bij betrokken zijn’’, schrijft Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer, over zijn besluit om 30 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Nederlandse vissersdorpen. Het geld moet de klappen van de laatste jaren enigszins opvangen.

Want zeker sinds het begin van de oorlog in Oekraïne verkeren de vissers in zwaar weer, tientallen zijn al gestopt, of hebben zich aangemeld voor een saneringsregeling. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen geëxplodeerd. Voor iedere keer dat ze uitvoeren moesten sommige kottervissers duizenden euro’s bijbetalen. Veelzeggend was de sluiting van de visafslag in Den Helder in mei vorig jaar, de helft van de kotters ging er naar de sloop.

Vissersdorpen zijn teleurgesteld

Naast de hoge brandstofprijzen zijn er meer ontwikkelingen die de sector schade hebben toegebracht, vooral het Europese verbod op pulsvissen, een methode waarbij wordt gevist met behulp van kleine elektrische schokken en waarmee veel brandstof wordt bespaard.

De kotters raakten nog verder in het nauw door de Brexit, de bouw van windmolens op zee en de roep om natuurbehoud. ,,In de vissersdorpen zijn we erg teleurgesteld’’, zegt Juriean Brands, secretaris van het Bestuurlijk Platform Visserij, dat de Nederlandse visserijgemeenschappen vertegenwoordigt. ,,Alles wat gebeurt, wordt door de vissers opgevat als het wegpesten van de visserij.’’

Het kabinet wil een kleinere en duurzamere vloot, de verwachting is dat dat zal leiden tot een verdere inkrimping. De 30 miljoen euro die Adema beschikbaar stelt is bedoeld als steun voor de visserijgemeenschappen, en dient ook als middel om ‘hun culturele erfgoed’ levend te houden.

Toerisme en voedingssupplementen

Hoe die 30 miljoen euro besteed moet worden, laat Adema aan het Bestuurlijk Platform Visserij. Te denken valt aan toerisme, maar ook aan andere vismethoden of de import van vis uit andere landen. Een andere mogelijkheid is volgens Adema dat bedrijven zich richten op de verwerking van bijvoorbeeld viskoppen of graten in voedingssupplementen, zoals gezonde sportdrankjes, visolie en omega-3 capsules.

In de vissersdorpen heeft men gemengde gevoelens over de geboden 30 miljoen. ,,Het liefst hadden we gewild dat het was gebleven zoals het was’’, aldus Brands. ,,De waarde van de visserij is veel groter.’’

Volgens Brands moet de sector nu plannen maken ,,We moeten deze kans benutten. In onze sector en gemeenschappen gaat er altijd een luik open als er een deur wordt dichtgeslagen.’’

Pijn in de vissersdorpen

Minister Adema onderkent de pijn in de visserijgemeenschappen. Hij liet onderzoeken uitvoeren door de Universiteit van Wageningen, waaruit bleek hoe sterk de visserij is verbonden met de samenleving in de dorpen. ,,Visser zijn is niet gewoon een baan, maar onderdeel van iemands identiteit, ook vanwege de ontberingen en gevaren op zee’’, aldus het onderzoek.

Bovendien werken de meeste vissers in een familiebedrijf, ze kennen elkaar van het werk, feesten en het verenigingsleven. Volgens de onderzoekers draait de mentaliteit in vissersdorpen om een sterk gevoel van zelfstandigheid, vrijheid en autonomie. Een houding van ‘we rooien het zelf wel’, geen baas hebben en op zee alle problemen zelf op te lossen.

Bovendien is er een economisch belang voor de sector, niet alleen voor de vissers, maar ook voor een industrie aan wal: met een omzet van 6,6 miljard euro en met 13.550 mensen die in de sector werken bij visafslagen, visverwerking en handel, transport maar ook technische toeleveranciers zoals scheepsbouwers.

