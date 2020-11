Vijftien landen in Azie en Oceanië sluiten vrijhandelspact

Nederland op het matje bij Europese rechter om pensioenre­gels voor buitenland

30 oktober De Europese Commissie daagt de Nederlandse regering voor het Europees Hof van Justitie vanwege regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te brengen of pensioenproducten bij een buitenlandse aanbieder te kopen. Brussel had al eerder gewaarschuwd verdere juridische stappen te zetten als de wetgeving niet zou worden aangepast.