Verzekeraars kritischer op alternatieve zorg (máár ze blijven vergoeden)

Wie gehecht is aan zijn reïncarnatietherapie of een energetische behandeling zal het uit eigen zak moeten betalen want ook de andere grote verzekeringsmaatschappijen bieden deze therapieën niet aan. In een reactie zeggen VGZ, Menzis en Achmea ook kritisch te kijken naar de vergoedingen van alternatieve zorg. Om het kaf van het koren te willen scheiden, hanteren ze bijvoorbeeld als minimale eis dat de therapeut is aangesloten bij een specifieke branchevereniging en dat hij of zij medische en psychosociale basiskennis op hbo-niveau heeft. Ontbreekt dat dan wordt een behandeling sowieso niet vergoed.



Hoewel een deel van de klanten kritischer is geworden op alternatieve therapieën, zeggen verzekeraars er niets in te zien om de alternatieve zorg helemaal uit het aanvullend pakket te schrappen. Zo laat VGZ-woordvoerder Dennis Verschuren weten dat veel mensen juist vanwege die alternatieve zorg een aanvullende verzekering afsluiten. ,,Het staat in de top 3 van redenen om een aanvullende verzekering te nemen. Liefst 1 miljoen mensen maken er jaarlijks gebruik van. Vooral acupunctuur en homeopathie is bij veel Nederlanders in trek.’’



Wat de Vereniging tegen Kwakzalverij gaat het besluit van CZ lang niet ver genoeg. ,,Wat een halfslachtig besluit. Die zorgverzekeraars hebben hun mond vol van de hoge kwaliteitseisen die zij stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Maar in de alternatieve hoek geven ze die kwakzalvers alle ruimte om zonder enig wetenschappelijk bewijs maar iets te doen. Echt onbegrijpelijk. De verzekeraars zouden hier helemaal mee moeten stoppen. Wie zo dom is om zo'n therapie te doen, moet het dan maar uit eigen zak betalen’’, reageert woordvoerder Cees Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalvers.



Menzis vindt die reactie te zwart-wit: alternatieve geneeswijzen geven mensen niet alleen hoop maar kunnen ze ook het gevoel geven dat ze kunnen terugvechten en alles uit de kast kunnen halen. ,,De aandacht die daarmee gepaard gaat is iets dat in reguliere geneeswijzen minder wordt voorzien’’, aldus de Menzis-woordvoerder.