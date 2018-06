Vervroegd aflossen hypotheek nog altijd onverstandig door boeterente

Klimaat­zaak tegen oliebedrij­ven Shell, ExxonMobil en BP gaat niet door

10:05 Een federale rechtbank in Californië heeft een zaak verworpen die was aangespannen door de steden Oakland en San Francisco tegen grote olie- en gasconcerns als Shell, ExxonMobil en BP over klimaatverandering. Volgens de rechter is het probleem te breed om te worden beslist in de rechtszaal.