Vertrek uit Rusland raakt resultaten Rabobank

Rabobanks beslissing om zich volledig terug te trekken uit Rusland drukt op de resultaten van de bank. Ook denkt de bank mede door het hoge tempo van sancties tegen Rusland en de krappe arbeidsmarkt langer nodig te hebben om zijn antiwitwasbeleid helemaal op orde te krijgen. Daarnaast merkt het financiële concern dat het economische tij door de oorlog in Oekraïne en de flink opgelopen energieprijzen is omgeslagen.

Onder de streep bleef in de eerste helft van het jaar bijna 1,6 miljard euro winst over, tegen een kleine 2,2 miljard euro een jaar terug. De invloed van de oorlog was vooral zichtbaar in de kredietvoorzieningen, voornamelijk vanwege de beslissing om Rusland de rug toe te keren. Daardoor moest geld opzij worden gezet, al viel er ook weer geld vrij dat eerder was weggezet tijdens de coronapandemie.

Rabobank was in Rusland vooral met dochterbedrijf DLL actief. Dat bedrijf houdt zich vooral bezig met lease- en financieringscontracten voor landbouwmachines. Het betreffende leningenboek is volgens de huidige waarde goed voor ongeveer 400 miljoen euro. Zo’n 300 miljoen euro daarvan vreest Rabobank nooit meer terug te krijgen.

Antiwitwasbeleid

In februari maakte Rabobank al bekend nog veel extra geld uit te trekken om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties. Er loopt nog een handhavingstraject van De Nederlandsche Bank (DNB). De uitkomst daarvan is nog steeds onbekend. Rabobank heeft DNB inmiddels om uitstel van een deadline gevraagd. ,,Het verhelpen van de tekortkomingen heeft de hoogste prioriteit”, benadrukt de bank.

Rabobank profiteerde de voorbije maanden wel van het oplopen van de rente. Dit leidde ook tot betere marges op spaargeld. Maar als het gaat om kredieten in Nederland dan was de margedruk nog wel voelbaar. Verder gingen de inkomsten uit provisies en commissies omhoog. Daartegenover stond dat de volatiele economische omstandigheden een negatief effect hadden op de waardering van aandelenbelangen. In de eerste helft van vorig jaar droegen deze belangen nog positief bij aan de resultaten.

Topman Wiebe Draijer, die vorig jaar aankondigde later dit jaar te vertrekken, zegt dat Rabobank nog niet merkt dat klanten in betalingsproblemen komen door de hoge inflatie van de laatste tijd. Wel ziet hij onder meer dat mensen hun bestedingsgedrag inmiddels aanpassen vanwege de gestegen prijzen. ,,Het is reden voor de bank om voorzichtig te blijven”, geeft hij aan.